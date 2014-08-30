19 پروژه در هفته دولت در پاکدشت افتتاح می شود

علیرضا قاسمی فرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران از بدو پیروزی تاکنون، شخصیت های بزرگ و خودساخته ای را پرورش داده که هر کدام توانسته اند در جهت حل مشکلات و عزتمندی نظام اسلامی قدم های موثری را بردارند، شهیدان رجایی و باهنر دو پرورش یافته مکتب امام خمینی(ره) بودند که توانستند با عملکرد درخشان خود در سال های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، برای همیشه جاودانه شده و مکتب و روش حکومتی شان چراغ راه مسئولان نظام باشد.

این مسئول عنوان کرد: هفته دولت بهترین فرصت برای بررسی کارنامه مسئولان و مدیران اجرایی کشور است، مسئولانی که در طول یکسال تمام توان و همت خود را برای رفع مشکلات و موانع موجود به کار گرفتند و در این راه به دستاوردهای عظیمی نیز رسیدند.

وی بیان داشت: باید در هفته دولت گزارش عملکرد ادارات و نهادهای مختلف و میزان خدمت رسانی به مردم، به اطلاع شهروندان برسد تا میزان دلبستگی و پیوند ملت با نظام اسلامی بیش از گذشته مستحکم شده و هیچ نقشه ای در صف متحد مردم خلل ایجاد نکند.

قاسمی فرزاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقاط قوت دولت تدبیر و امید در یکسال گذشته اظهار داشت: دولت در یکسال گذشته به موفقیت های مهمی دست پیدا کرده است به طوری که در بعد اقتصادی رشد افسار گسیخته تورم پایان پذیرفته و پس از کنترل تورم شاهد خروج از رکود و روند رو به رشدی در اقتصاد کشور هستیم و در بخش بهداشت نیز، طرح جامع تحول سلامت کمک چشمگیری به سلامت جامعه و اقشار آسیب پذیر کرده است.

این مسئول حمایت های رهبر معظم انقلاب و مردم از دولت تدبیر و امید را از نقاط قوت و امید بخش برشمرد و گفت: دولت با پشتوانه و دلگرمی رهبری و مردم تمام تلاش و همت خود را در حل مشکلات و رفع تحریم ها بکار بسته است و در مجموع دور نمای آینده کشور امید بخش خواهد بود.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به برنامه های هفته دولت در پاکدشت متذکر شد: برنامه های ویژه ای برای گرامیداشت هفته دولت در نظر گرفته شد که می توان به غبار رویی عطر افشانی و نثار گل به مزار مطهر شهدای گمنام، دیدار با خانواده معظم شهدا، افتتاح پروژه ها در سه سطح ملی و استانی و شهرستانی، معرفی و تبیین و تشریح اقدامات دولت تدبیر و امید در همایشی به مناسبت هفته دولت و ملاقات مردمی در مصلی و حضور مدیران روسای دستگاه ها و مدیران شهری در نمازجمعه اشاره کرد.