ائمه جماعات برتر شهرستانهای ورامین و قرچک مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز و با حضور حجت الاسلام سید محسن محمودی امام جمعه موقت، حجت الاسلام علیرضا ساور علیا رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد ورامین و فعالان حوزه مساجد، از ائمه جماعات برتر شهرستان های ورامین و قرچک تجلیل شد.



در این مراسم از حجج اسلام سید محسن محمودی، محمد جغتایی، رامین شیرکوند، علی پیرنیا، صفدری، محمد رضایی مقدم، سید مرسل ابراهیمی، کجوری، ضیایی و حمیدرضا تاجیک به عنوان ائمه جماعت برتر شهرستان های ورامین و قرچک با اهدای لوح و هدایایی تجلیل شد.



حجت الاسلام علیرضا ساورعلیا در این مراسم با اشاره به نامگذاری سال 1393 به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیرت جهادی اظهار داشت: مساجد به عنوان مهمترین مکان مذهبی مسلمانان، می توانند نقش تعیین کننده ای را تحقق شعار سال ایفا کنند، از طرف دیگر رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی های متعددشان، بر ضرورت اصلاح فرهنگ تأکید و نسبت به شبیخون و جنگ نرم دشمن هشدار دادند به همین خاطر مساجد در خط مقدم دفاع از ارزش های دینی و فرهنگی و رفع دغدغه های رهبری قرار دارند و مقام معظم رهبری با توجه به بینش عمیقی که در مسایل دارند، به اهمیت مساجد در این برهه از زمان به‌عنوان بهترین پایگاه در برابر حملات ناجوانمردانه دشمن اشاره کرده و به این نکته تأکید می‌کنند که ساخت مسجد باید در صدر مهم‌ترین فعالیت‌ها قرار بگیرد.

رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد ورامین افزود: شعار سال 1393، مسجد و کودک و نوجوان است به همین خاطر باید متولیان مساجد با برنامه ریزی دقیق و جذاب، زمینه حضور و پیوند بیش از پیش نوجوانان و جوانان را با پایگاه دینی مساجد برقرار کنند و این یک ضرورت انکارناپذیر در عصر حاضر است.

ساورعلیا اضافه کرد: باید توجه داشت که امروز دشمن بخش عمده ای از سرمایه گذاری و برنامه ریزی خود را در عرصه فرهنگی و به منطور ایجاد انحراف در میان نسل جوان و نوجوان کشور متمرکز کرده و در این راه از هیچ کوششی دریغ نمی ورزد و از طرف دیگر در دين مبين اسلام محور و كانون تمامي فعاليت ها به مسجد ختم مي شود و اين امر مهم نشان از جايگاه و اهميت محوری است.

این مسئول عنوان کرد: دشمن می خواهد تا جوان و نوجوان ایرانی با مسجد و فرهنگ دینی و ارزشی پیوند نداشته و الگوهای منحط و منحرف غربی را جایگزین الگوهای ناب اسلامی کند به همین خاطر ائمه جماعات و متولیان مساجد در عصر حاضر وظیفه سخت و دشواری را بر عهده دارند.

وی بیان داشت: فعالیت ائمه جماعات و کارهای فرهنگی مساجد مورد رصد و ارزیابی دقیق مرکز رسیدگی به امور مساجد قرار دارد و قطعا برخی اقدامات مساجد در ورامین می تواند به عنوان الگویی برای دیگر مساجد مطرح باشد.

ساورعلیا با اشاره به برگزاری اجلاس مساجد با حضور حجت الاسلام علی اکبری رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور گفت: اجلاس مساجد با حضور فعالان و ائمه جماعات استان تهران و با سخنرانی حجت الاسلام علی اکبری رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور روز دوشنبه در برج میلاد تهران برگزار می شود.