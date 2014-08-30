وضعیت اعتباری و بیکاری ایلام/ اجرای پروژه های بزرگ مرزی در استان

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسکری پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مهمترین دستاورد استان خروج از رکود و ثبات اقتصادی است.

عسکری افزود: طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در استان روند کاهشی بوده است و از بهار سال گذشته به 19.2 درصدی ، در تابستان به 13.4 ، در پاییز به 11.6 و در زمستان به 11.1 درصدی رسیده است.

وی ادامه داد : در سال 92 نرخ بیکاری در کل کشور 10.4 و در سال 91 ، 12.1 درصد بود.

عسکری اضافه کرد: در سال جاری نرخ بیکاری 13.8 درصد و سال قبل 17.2 درصد بود که این نشان می دهد سهم و نرخ بیکاری2520 نزولی است.

وی تصریح کرد: رتبه استان از رتبه اول نرخ بیکاری به رتبه هفتم بهبود پیدا کرده است که در هیچ گزارش و نشریه عملکردی منتشر نشده است.

عسکری افزود: تورم در اردیبهشت ماه امسال نسبت به سال قبل به 1.2 رشد نسبت داشته است و در سال قبل بیش از سه درصد بوده است.

وی ادامه داد: در بودجه استان بخش عمده ای از فعالیت های ما در بخش عمران است و تغییر نرخ بیکاری وابسته به بودجه تملک دارایی استان است.

263 میلیارد تومان اعتبار استان

عسکری اظهار داشت: در بحث بودجه عمرانی 263 میلیارد تومان اعتبار مصوب استان شد در حالی که سال گذشته 177 میلیارد تومان بود که کمتر از 30 درصد تخصیص پیدا کرد و تا آبان ماه فقط هفت درصد تخصیص یافت.

وی ادامه داد: اعتبارات سفر ریاست جمهوری 70 میلیارد تومان تبصره 22 و 70 میلیارد تومان ماده 112 بوده و امسال نقد ما 36 درصد و تخصیص استان 27 درصد بوده است که چهار برابر مدت مشابه سال گذشته تخصیص پیدا کرده است.

معاون برنامه ریزی استاندار اضافه کرد: عموم پروژه های عمرانی مشکل حقوقی ندارند و فعال هستند و الان مازاد درآمد در استان داریم که کمک می کند تخصیص های ما بهتر از سال گذشته اتفاق بیفتد.

وی افزود: 35 میلیارد دلار تضامین دولت برای فاینانس خارجی داشتیم و سه پروژه راه آهن، سد چناره و مسیر ایلام – مهران از محل دو میلیارد تومان معرفی شدند و امیدواریم مشکل آنها مرتفع شود.

سرمایه گذاری توسط بانک منجر به شکست می شود

عسکری ادامه داد: تیم مدیریت در فکر سرمایه گذاری هستند و بسیاری از مدیران در حوزه سرمایه گذاری نقش مهمی بر عهده داشتن، پروژه های که توسط بانک سرمایه گذاری می شوند مرهون شکست هستند.

وی گفت : بالای 70 سرمایه گذار وارد استان شده و تمام فکر و اطلاعات طرحها را در اختیار سرمایه گذاران خواهیم گذاشت.

این مسئول اظهار داشت: در بخش کشاورزی – آب و زیرساخت ها 30 پروژه درست و حسابی داریم، نمی توانیم تضمین دهیم که سرمایه گذاران در استان می مانند و فضای سرمایه گذاری را با نوشته ها از تنگ نظری بیرون بیاوریم.

عسکری ادامه داد: منطقه ویژه، منطقه تولیدی است اما منطقه آزاد منطقه تجاری است و پردازش صادرات در آن انجام می شود.

وی تصریح کرد: مرز مهران یکی از بهترین و فعال ترین مرزها در سراسر کشور است و در چهار ماه اول امسال 30 درصد صادرات نسبت به سال گذشته رشد داشته است.