به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد هوایی صبح امروز در جمع خبرنگاران در ارتباط با افتتاح بزرگ ترین مجموعه کویرگردی ایران در شرق ورزنه اظهار داشت: خوشبختانه مردم خوب شهر ورزنه از افتتاح و رونق گردشگری در این منطقه استقبال کرده اند اما طولانی بودن مراحل اداری کار و همچنین عدم همکاری و حمایت بانک ها در ارایه تسهیلات بانکی شرایط را برای سرمایه گذاران سخت کرده است.



وی افزود: سرمایه گذاری بخش های خصوصی در مبحث گردشگری نیازمند پوشیدن کفش های آهنی است چرا که موانع زیادی بر سر راه این افراد قرار می گیرد که جز تلف کردن وقت، ناامیدی سرمایه گذاران و عدم استفاده از ظرفیت های خوب گردشگری نتیجه دیگری به دنبال نخواهد داشت.



تنها 12 درصد تسهیلات ساخت مجموعه واحه توسط بانک ها تامین شد



مدیر پروژه مجموعه گردشگری کویری تاکید کرد: تاکنون 6 میلیارد و 300 میلیون تومان برای این پروژه هزینه شده است و با وجود برآوردی که برای این مجموعه شد فقط 12 درصد از کل تسهیلات مورد نظر توسط بانک ها پرداخت شد.



وی با اشاره به اینکه زمان کلنگ‌زنی این پروژه در دی ماه سال 89 بوده است، اضافه کرد: مسئولان در شش ماهه نخست این پروژه همراهی خوبی داشتند؛ سهم آورده ابتدایی در این پروژه یک میلیارد و 700 میلیون تومان و با دلار 900 تومانی بود اما در کمیسیون گردشگری 4.5 میلیارد تومان تسهیلات ارزی و ریالی درخواست شد که در کار گروه مربوطه مصوب شد.



هوایی ابراز داشت: در سال 89 درخواست تسهیلات بانکی شد اما بانک مورد نظر تخصیص اعتبار را نپذیرفت که به دلیل کمبود منابع مالی چهار ماه این پروژه تعطیل و سپس مجددا از سر گرفته شد.



وی با اشاره اینکه 40 تا 50 درصد پروژه طی چهار سال و در شرایط سخت تحریم‌ها و تورم‌ها انجام شد، اظهار کرد: بسیاری از پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور طی این چند سال اخیر به دلیل تورم، نیمه تمام و یا نیمه فعال رها شدند اما این پروژه جزء معدود پروژه‌هایی بود که در چنین شرایطی توانست علاوه بر تسهیلات اندک از بانک آن را ادامه دهد.



مدیر مجموعه کویر نوردی واحه با بیان اینکه بانک ها و دولت باید بدانند که سرمایه گذار، گنج قارون ندارد و به ویژه در شرایط بد اقتصادی نیازمند حمایت است، ابراز داشت: این در حالی است که برخی از مسئولان حمایت معنوی خود را هم از سرمایه ‌گذار دریغ می‌کنند و حمایت از سرمایه‌ گذاران در حد شعار خلاصه شده است.



گلایه از عدم حضور مسئولان بانک در مراسم افتتاح سایت واحه



وی تصریح کرد: 15 نفر از مسئولان بانک ملی را برای افتتاح این پروژه دعوت کردیم اما هیچ کدام به این مراسم نیامدند که از این موضوع دلگیر هسیتم.



هوایی ابراز داشت: با وجود مخالفت‌هایی که برای اجرای این پروژه انجام گرفت اما ما با توکل به خدا و انجام کارهای کارشناسی بر مبنای مطالعات دقیق و با همراهی سایر همکاران این پروژه به سرانجام رسید.



وی با اشاره به اینکه تامین حجم سنگین اعتبار برای این مجموعه از طریق برخی از همکاران سرمایه‌ گذار تامین شده است، اضافه کرد: بر این اساس من این مجموعه گردشگری و تفریحی را متعلق به یک نفر نمی دانم بلکه متعلق به تمام کسانی است که در این مدت تکمیل این پروژه را همراهی و از من در برابر سنگ اندازی های برخی افراد حمایت کردند.



راه اندازی هتل مجموعه گردشگری واحه تا چهار ماه آینده



مدیر بزرگترین مجموعه کویر نوردی ایران با اشاره به اینکه تا کنون بیش از یک هزار نفر که بیشتر آنها مسئولان مختلف بودند از این مجموعه بازدید داشته‌اند، گفت: درصدد هستیم که تا چهار ماه آینده در بخش فیزیکی و لجستیکی هتل این مجموعه را نیز راه‌اندازی کنیم.



هوایی با اشاره به اینکه دولتمردان کشور ما از این انرژی جوانان به خوبی استفاده به دلایل انتخاب منطقه ورزنه بریا سایت گردشگری اشاره و تاکید کرد: من از سایت‌های کویری زیادی در کشور بازیدید کردم اما کویر ورزنه را زیباتر و مناسب تر از مناطق دیگر برای سرمایه ‌گذاری دیدم و دلگرمی مردم و مسئولان منطقه نیز مشوق خوبی برای به سرانجام رساندن این پروژه بود.



به گزارش مهر، فاز نخست سایت گردشگری واحه به عنوان بزرگ ترین مجموعه کویرنوردی ایران در ایران دیروز مقارن با سالروز تولد حضرت فاطمه معصومه (س) و در هفته دولت به شکل رسمی با حضور مسئولان استانی افتتاح شد؛ پیش از این سلطانی فر رئیس میراث فرهنگی کل کشور و معاون رئیس جمهور در سفر خود به اصفهان حمایت خود را از ساخت این مجموعه اعلام کرده بود و قرار بود مسئولان کشوری نیز در این مراسم حضور داشته باشند که به دلیل مشغله در هفته دولت این امر میسر نشد.