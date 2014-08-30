پرچم گنبد امام رضا(ع) تحویل تولیت مسجد مقدس جمکران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خادمان آستان قدس رضوی در قالب کاروانی به نام «زیر سایه خورشید» شامگاه جمعه با استقبال اقشار مختلف مردم وارد این مکان مقدس شدند.

این گزارش می‌افزاید در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حسن رحیمیان تولیت مسجد مقدس جمکران نیز از خادمان آستان مقدس امام رضا(ع) استقبال ویژه‌ای کرد.

کاروان «زیر سایه خورشید» که حامل پرچم گنبد امام رضا(ع) بودند با گلباران و خوش آمدگویی مردم وارد مسجد مقدس جمکران شده و سفیران آستان قدس رضوی مورد مهر و محبت مردم ولایت مدار و انقلابی قم قرار گرفتند.

این کاروان که شامل دهها نفر از خادمان آستان قدس رضوی(ع) هستند جهت شرکت در مراسم افتتاحیه برنامه‌های مسجد مقدس جمکران در دهه کرامت وارد این مکان مقدس شدند.

همچنین گروهی از دوچرخه سواران مشهدی که به عشق حضرت معصومه(س) تا شهر مقدس قم را رکاب زده بودند با سفیران آستان قدس رضوی جهت عرض ارادت محضر صاحب الزمان(عج) وارد مسجد مقدس جمکران شدند.

تولیت مسجد مقدس جمکران در این مراسم ضمن خوش آمدگویی به کاروان «زیر سایه خورشید» به ایراد سخن درباره فضایل و کرامات امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) پرداخت و گفت: تمام برکات انقلاب اسلامی به سبب ائمه اطهار(ع) است.

وی افزود: ما نیازمند کرامت، عنایت، محبت، شفاعت ائمه اطهار(ع) هستیم و به میزان این پیوند، عشق، علاقه، محبت، اظهار ارادت، توسل و تمسک بیشتر شود توجه این بزرگواران که حبل‌الله اعظم هستند بر ما بیشتر می‌شود.

سخنرانی کوتاه و خوش آمد گویی حجت‌الاسلام تکیه‌‌ای، معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران به کاروان زیر سایه خورشید، قرائت آیاتی چند از کلام‌الله مجید، اجرایی تواشیح توسط گروه بین المللی میعاد، مدیحه سرایی، سخنرانی حجت‌الاسلام دهشت و قرائت دعای پرفیض کمیل از دیگر برنامه‌های مراسم افتتاحیه برنامه‌های دهه کرامت مسجد مقدس جمکران بود.

شایان ذکر است؛ در پایان مراسم پرچم گنبد بارگاه قدس رضوی به تولیت مسجد مقدس جمکران تحویل داده شد.

براساس برنامه‌ریز‌ی‌های صورت گرفته قرار است کاروان زیر سایه خورشید متشکل از خادمان آستان قدس رضوی جهت ایجاد انس و الفت بیشتر مردم با امام هشتم(ع) به 32 استان کشور سفر کنند که شهر مقدس قم نخستین استان برای حضور این خدام است.