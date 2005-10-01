امنيت پايگاه هاي نظامي آمريكا در اروپا بررسي مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نوشته روزنامه آلماني اشتوتگارترسايتونگ ، وي در ادامه سخنان خود تصريح كرد : اين دستورالعمل شامل كليه پايگاههاي نظامي آمريكا در آلمان و 90 كشور ديگر اروپا ، آفريقا و خاورميانه مي شود .

اين روزنامه آلماني در ادامه نوشت : آمريكا اين اقدام را در راستاي جلوگيري از حملات ترويستي در اولويتهاي كاري خود قرار داده است .

آمريكا هنوز در پايگاههاي " رامشتاين " و بوشل " واقع در آلمان 150 سلاح اتمي در اختيار دارد . بررسي ها همچنين نشان مي دهد كه حدود 450 بمب اتمي آمريكا در كشورهاي اروپايي وجود دارد كه از اين تعداد 20 بمب در هلند ، 20 بمب در بلژيك ، 110 عدد در انگليس ، 90 بمب در ايتاليا و 90 بمب در تركيه است .

اشتوتگارترسايتونگ در ادامه نوشت : كارشناسان همواره بر اين باور بودند كه آمريكا 65 كلاهك اتمي در خاك آلمان دارد .

" پيتر اشتروك " وزير دفاع آلمان چندي پيش به هنگام بازديد از اين پايگاههاي اتمي خواستار برچيدن تمامي آنها از خاك اين كشور شده بود .

رامشتاين به عنوان يكي از بزرگترين پايگاههاي استقرار سلاح‌هاي اتمي آمريكا قلمداد مي‌شود .

"يوشكا فيشر" وزير امورخارجه آلمان نيز در حاشيه كنفرانس بازنگري معاهده منع گسترش سلاح اتمي كه چندي پيش در نيويورك برگزار شد، از خواسته سياستمداران حزب سبزهاي آلمان مبني بر برچيدن سلاح‌هاي اتمي آمريكا از خاك آلمان استقبال كرده بود.

اين روزنامه آلماني در پايان نوشت : هم اينك حدود 70 هزار نيروي نظامي در 25 پايگاه نظامي در آلمان مستقر هستند.