گسترش خدمات پستی در کاهش ترافیک موثر است/ روزانه 25 هزار مرسوله پستی به البرز وارد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز از اداره کل پست استان البرز بازدید کردند. غلامرضا حمیدی مدیرکل پست استان البرز با اعلام اینکه روزانه 25 هزار مرسوله پستی به استان وارد می شود، با بیان این مطلب اظهار داشت: ورود این حجم از مرسولات پستی به البرز نقش موثری در کاهش ترددهای شهری مردم و همچنین معضل ترافیک دارد.

ˈوی افزود: خدمات گسترده پستی در کاهش سفرهای درون شهری و برون شهری و همچنین کاهش ترافیک، آلودگی و آلاینده ها، مصرف بنزین موثر است.

حمیدی تصریح کرد: صرفه جویی در وقت شهروندان یکی از مهمترین دلایل گرایش به پست مرسولات از سوی آنان است و همچنین تقویت شبکه پستی برای ارتقاء سطح کیفیت و کمیت ارائه خدمات به مردم از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.



حمیدی در ادامه خاطرنشان کرد: 4 پست مرکزی در شهرستان های کرج، ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان مستقر هستند و در حال خدمات رسانی به هم البرزی ها هستند.

این مسئول بیان کرد: در مجموع 94 واحد پستی شهری در استان وجود دارد که از این تعداد 79 واحد پستی آن ها در کرج، 8 واحد در ساوجبلاغ، 5 واحد در نظرآباد و 2 واحد در طالقان فعالیت می کنند.



مدریکل اداره کل پست استان البرز در پایان اذعان داشت: 118 واحد پستی روستایی نیز در کل استان وجود دارد که از این تعداد 30 واحد در کرج، 59 واحد در ساوجبلاغ، 14 واحد در نظرآباد و 24 واحد در روستاهای طالقان هستند.



