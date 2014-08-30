زنان خانه دار در 4 رشته دانشگاه آزاد ثبت نام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی علوی فاضل در این باره، گفت: بانوان خانه دار مي توانند در رشته هاي جديد دانشگاه آزاد اسلامي كه براي آنان طراحي و تدوين شده، ثبت نام كنند.

وی در این باره، اظهار داشت: هم اكنون در چهار رشته مربي بهداشت مدارس، مربي كودك، مديريت خانواده و طراحي دوخت در مقطع كارداني پيوسته امكان انتخاب رشته براي خانمهاي خانه دار فراهم شده است.

معاون دانشگاه گفت: زنان خانه دار مي توانند با مراجعه به سايت www.azmoon.org نسبت به انتخاب يكي از رشته هاي مذكور در مقطع كارداني پيوسته اقدام كنند.