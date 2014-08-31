مهمترین چالش پرستاران در بیمارستانها/ تبعات انتصاب مدیران پرستاری

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به اهمیت شغل پرستاری و نقش پرستاران در ارائه خدمات به بیماران و اینکه همواره در صف اول پاسخگویی به مردم قرار دارند، از همین رو مدیریت پرستاری از پیچیدگی ها و ظرافت های خاصی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه مدیران پرستاری می بایست علاوه بر داشتن تجربه کافی، از دانش مدیریتی و مهارت کافی نیز برخوردار باشند، تصریح کرد: مدیران پرستاری باید مورد وثوق و اعتماد پرستاران زیر مجموعه خود باشند. ضمن اینکه، داشتن حسن شهرت نیز از اهمیت ویژه ای در انتخاب مدیران پرستاری برخوردار است.

دبیرکل خانه پرستار ادامه داد: متاسفانه به علت موجود نبودن شاخص های لازم، در حال حاضر مدیران پرستاری بر اساس سلایق روسای بیمارستانها منصوب می شوند و از همین رو، مدیران پرستاری، کمتر در مسیر تامین منافع بیماران و پرستاران حرکت می کنند.

شریفی مقدم با پیشنهاد به معاون پرستاری وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری برای احراز شرایط مدیران پرستاری، تاکید کرد: به نظر می رسد که مدیران پرستاری می بایست بر اساس نظر و رای پرستاران انتخاب شوند. بطوریکه برای اولین بار این رویه در بیمارستان روزبه تهران حاکم شده و رئیس بیمارستان با تفویض اختیارات خود، مدیر پرستاری را بر اساس رای پرستاران گزینش کرده است که جا دارد از رئیس بیمارستان تقدیر و تشکر کرد.

وی با بیان این مطلب که مشکل و چالش پرستاران در بیمارستانها، مدیران پرستاری هستند که بر اساس سلایق روسای بیمارستانها منصوب می شوند، اظهارداشت: نظر سنجی ها نشان می دهد، مدیران پرستاری که مورد وثوق و اعتماد پرستاران زیرمجموعه خود نیستند، رضایت از آنها به شدت کم است. ضمن اینکه، وجود این چالش، به بیماران نیز آسیب می زند. در حالی که با انتخاب مدیران پرستاری بر اساس نظر و رای پرستاران، می توان فضای تعامل و همکاری را تقویت کرد و خدمات بهتری به بیماران ارائه داد.