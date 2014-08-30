مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در هفته گذشته در استان قم، بیش از هفت هزار و 900 مورد تماس با اورژانس 115 قم صورت گرفته که منجر به انجام هزار و 187 مورد ماموريت شهری و جاده‎ای شده است.

وی افزود: از این تعداد ماموریت انجام شده 456 حادثه مربوط به حوادث ترافیکی بوده که 385 مورد شهری و 71 مورد جاده ای می‌شود که در مجموع 550 نفر در این حوادث آسیب دیدند و متاسفانه سه نفر در محل حادثه جان سپردند.

معاون مرکز فوریت های پزشکی استان قم گفت: حوادث مربوط به موتورسیکلت سواران 294 مورد بوده که 348 نفر مجروح شدند که 162 نفر از مصدومان به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند و 185 نفر نیز جهت تکمیل مراحل درمانی به بیمارستان های سطح شهر منتقل شدند.

وی عنوان کرد: در یکی از حوادث بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری تندر با پراید در محور کهک متاسفانه سه نفر مجروح شدند و یک نفر نیز به علت شدت حادثه در دم جان سپرد.

فراهانی بیان کرد: در حادثه ای دیگر بر اثر برخورد یک دستگاه خاور با موتورسیکلت در بلوار یادگار امام(ره) متاسفانه راکب موتورسیکلت در دم فوت کرد.

وی گفت: در حادثه ای دیگر در اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو در محور اراک به قم متاسفانه چهار نفر مجروح شدند و یک نفر دختر حدودا 15 ساله نیز فوت شد که با حضور پرسنل اورژانس 115 در محل حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی مجروحان سریعا جهت تکمیل مراحل درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند.

معاون مرکز فوریت های پزشکی استان قم بیان کرد: در دهمین پرواز بالگرد اورژانس هوایی قم طی تماسی با مرکز ارتباطات اورژانس 115 قم مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو در یکی از جاده های فرعی اتوبان قم – تهران سریعا نزدیکترین آمبولانسهای پایگاه های جاده ای به محل حادثه اعزام شد که با حضور در محل حادثه مشخص شد در این حادثه 2 نفر آقا حدودا 25 و 35 ساله دچار آسیب جدی شدند که با توجه وضعیت حال مجروحان درخواست اورژانس هوایی شد که خوشبختانه مجروحان در کمترین زمان ممکن توسط اورژانس هوایی 115 به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند.

