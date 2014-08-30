نمایش هیس ! این خونه جن داره در رشت به روی صحنه می رود

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت ظهر شنبه در مصاحبه با خبرنگاران گفت: این نمایش به همت گروه تئاتر مهر رادی و با همکاری انجمن هنرهای نمایش استان گیلان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت روایتگر داستان فریبا و فرهود زوج جوانی است که زندگی آنها به واسطه بیماری روحی فریبا و درگیری های ذهنی اش دچار مخاطره شده است.

رضا ثقتی افزود: وی نویسنده و مشغول نوشتن داستانی از روی زندگی خودشان است که در این میان اتفاقات روزمره دستمایه نگارش داستانش قرار می گیرد، اتفاقاتی که گه گاه اعتراض فرهود را بر می انگیزاند و ... .

وی اظهارداشت: محمد حاجتی و سحر عقیلی بازیگران این نمایش هستند و سایر عوامل آن نیز شامل آهنگساز: شهرام شفیعی، طراح صحنه: یاسر میرحمیدی، طراح و مجری نور: مازیار بهروز، طراح پوستر و بروشور: شاهین بشرا، گریم: علی کاظمی، ساخت تصاویر ویدویی: میثم یوسفی زاده، اجرای نور: مصطفی غلامی، دستیاران کارگردان: سیاوش بقایی، سپیده صدری، مدیر صحنه: هادی کاظم زاده، دستیار صحنه: بهنام گلرنگ عربانی، منشی صحنه: پریسا همتی، هماهنگی و مدیر تدارکات: مهرداد جاهدی، مدیر اجرایی گروه مهر رادی، فرشاد فرهودی و مشاور کارگردان: حمید سرپرست است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت تصریح کرد: این نمایش از 8 تا 10 شهریور ماه سال 93 در دو ساعت 19 و 20.30 عصر در سالن شهید انصاری ( وارش ) مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیاء (ص) رشت پذیرای علاقمندان به هنر نمایش خواهد بود.