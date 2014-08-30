368 هزار واحد دامی از جنگل های غرب مازندران خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خزاعی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه، در چهار ماه نخست امسال تعداد 685 واحد دامی از جنگل‌های غرب مازندران خارج شد گفت: همچنین 700 واحد دامی که پیش‌تر از جنگل خارج شده ولی مکان اولیه آنها نامناسب بود، جابه‌جایی و به مکان‌های مناسب منتقل شد.

وی با اشاره به تخریب شش دامسرا و خانه‌سرا اظهار داشت: برای خروج دام از جنگل، در مجموع سه هزار متر مربع زمین به صورت حقوق مابازا به دام‌داران واگذار شد.

خزاعی یادآور شد: به تعداد اندکی از دام‌داران نیز وجه نقد پرداخت شد که مجموع مبلغ داده شده در این بخش 400 میلیون ریال بود.

مسوول خروج دام و سامان‌دهی جنگل‌نشینان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر ادامه داد: دو هزار و 500 متر مربع از مستثنیات اراضی نیز با پرداخت یک میلیارد و 500 میلیون ریال آزاد شد.

به گفته وی یکی از مشکلات و عوامل تخریب جنگل‌های هیرکانی، وجود دام در داخل جنگل است زیرا دام با خوردن و چرای نهال درختان، از تبدیل آنها به درخت و ماندگاری جنگل جلوگیری می‌کند.

مسئول خروج دام و سامان‌دهی جنگل‌نشینان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر افزود: همچنین رفت و آمد دام‌ها در جنگل باعث کوبیده شدن خاک و جلوگیری از رویش و استقرار بذر درختان می‌شود.