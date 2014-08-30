  1. استانها
  2. مازندران
۸ شهریور ۱۳۹۳، ۱۳:۱۳

خزاعی:

368 هزار واحد دامی از جنگل های غرب مازندران خارج شد

368 هزار واحد دامی از جنگل های غرب مازندران خارج شد

نوشهر - خبرگزاری مهر: مسئول خروج دام اداره کل منابع طبیعی مازندران - نوشهر اظهار داشت: طبق آمار پایه، مربوط به سال 1364 در جنگل‌های غرب مازندران 747 هزار و 310 واحد دامی و 422 خانوار جنگل‌نشین وجود داشت که تا کنون تعداد 368 هزار و 345 واحد دامی از جنگل خارج شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خزاعی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه، در چهار ماه نخست امسال تعداد 685 واحد دامی از جنگل‌های غرب مازندران خارج شد گفت: همچنین 700 واحد دامی که پیش‌تر از جنگل خارج شده ولی مکان اولیه آنها نامناسب بود، جابه‌جایی و به مکان‌های مناسب منتقل شد.

وی با اشاره به تخریب شش دامسرا و خانه‌سرا اظهار داشت: برای خروج دام از جنگل، در مجموع سه هزار متر مربع زمین به صورت حقوق مابازا به دام‌داران واگذار شد.

خزاعی یادآور شد: به تعداد اندکی از دام‌داران نیز وجه نقد پرداخت شد که مجموع مبلغ داده شده در این بخش 400 میلیون ریال بود.

 مسوول خروج دام و سامان‌دهی جنگل‌نشینان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر ادامه داد: دو هزار و 500 متر مربع از مستثنیات اراضی نیز با پرداخت یک میلیارد و 500 میلیون ریال آزاد شد.

به گفته وی یکی از مشکلات و عوامل تخریب جنگل‌های هیرکانی، وجود دام در داخل جنگل است زیرا دام با خوردن و چرای نهال درختان، از تبدیل آنها  به درخت و ماندگاری جنگل جلوگیری می‌کند.

مسئول خروج دام و سامان‌دهی جنگل‌نشینان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر افزود: همچنین رفت و آمد دام‌ها در جنگل باعث کوبیده شدن خاک و جلوگیری از رویش و استقرار بذر درختان می‌شود.

کد مطلب 2360306

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها