به گزارش خبرنگار مهر، علي اصغر حاجي‌نقي، ظهر امروز در نشست خبری همايش کشوری "مديريت اسلامی در فرهنگ رضوی" در محل اداره كل كميته امداد برگزار شده بود اظهار کرد: نرم افزار چند رسانه‌اي اقتصاد مقاومتي بانام "روي پاي خود" كه داراي 6 محور و متناسب با تمام افراد خانواده و در جهت پيشرفت سواد اقتصادي است؛ در این همایش رونمایی می‌شود.

به گفته وی دهه كرامت را پرمعنا و با ارزش است و اگر به آن پرداخته شود ذخيره سال از جهت توشه معنوي از آن گرفته مي‌شود.

مديركل كميته استان خراسان رضوي با اشاره به اين كه در عصر انحطاط فرهنگي بيش از هميشه به سيره رضوي و فرهنگ ائمه نيازمنديم افزود: دشمن درصدد اين است كه ايران را با رفتارهاي ناپسند انساني به جهانيان بشناساند و ما بايد فرهنگ نوع دوستي، محبت، شور و نشاط را به دنيا نشان دهيم كه برگزاري جشنواره‌هاي فرهنگي امام رضا(ع) در كشورهاي مختلف، فرهنگ هاي مرتبط با فرهنگ رضوي را به آن‌ها ارائه مي‌دهد.

علي اصغر حاجي نقي ضمن اشاره به موضوع جشنواره امسال كه مديريت اسلامي در فرهنگ رضوي نام گذاري شده است، محورهای ارتقا فرهنگ رضوی، حمایت های اجتماعی، نهادهای حمایتی، همبستگی های اجتماعی و ذخیره سازی مالی و اقتصادی به عنوان پنج محور برای این جشنواره برشمرد.

وي افزود: تاكنون حدود 500 مقاله از 31 استان به جشنواره ارائه شده است كه به ترتيب خراسان رضوي، تهران، كرمانشاه، اصفهان و شيراز بيشترين شركت كنندگان را داشته است و 51درصد شركت كنندگان خانم ها و 49 درصد آقايان و اكثرا درمقطع دكتري و كارشناسي ارشد بوده است.

حبيب‌اله آسوده، قائم مقام كميته امداد استان، در ادامه این نشست به ذکر جزئیات این همایش پرداخت و گفت: این جشنواره با حضور دکتر حدادعادل ساعت هشت صبح روز چهارشنبه 12 شهريور در سالن همايش‌هاي دانشكده علوم دانشگاه فردوسي افتتاح و در بعد از ظهر همان روز چهار سخنراني علمي همراه با ارائه 20 مقاله برگزيده ارائه مي شود، ضمن آنکه همایش تا روز پنج شنبه سیزدهم شهریور ادامه خواهد داشت.

وي هدف از برگزاري اين جشنواره را ارتباطات برون سازماني و آشنايي مردم نسبت به فعاليت هاي كميته امداد و دريافت پيشنهادات آنها دانست و عنوان كرد و افزود: امسال دراين جشنواره از دو محصول رونمايي مي‌شود كه علاوه‌بر مجموعه مقالات كه محور تخصصي دارند، كتاب "اقتصاد خانواده در فرهنگ رضوي" با همكاري پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات رونمایی خواهد شد.

وي افزود: دومين محصولی که رونمایی خواهد شد، نرم افزار چند رسانه اي اقتصاد مقاومتي بانام "روي پاي خود" كه داراي 6 محور و متناسب با تمام افراد خانواده و در جهت پيشرفت سواد اقتصادي است.

آسوده در خاتمه گفت: امسال 522 مقاله به جشنواره رسيده است كه نسبت به سال گذشته 26درصد رشد داشته است.