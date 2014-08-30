سارق قطعات خودرو در قزوین دستگیر شد

به گزارش خبرگزای مهر، رضا اکبری در این باره اظهارداشت: به دنبال وقوع چندین مورد سرقت داخل خودرو در شهرستان قزوین موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی اضافه کرد: با تلاش مأموران انتظامی کلانتری 13 قزوین، سارق دستگیر و در بازجویی فنی به 11 فقره سرقت محتویات و قطعات خودرو اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین خاطرنشان کرد: مقابله با سرقت و پیشگیری از آن از اولویت‌های پلیس در این شهرستان است.

این مسئول در پایان از شهروندان خواست تا برای پیشگیری از سرقت هشدارهای انتظامی و نکات ایمنی را رعایت کنند.

یک کشته و 3 مصدوم در حادثه رانندگی قزوین

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی قزوین گفت: وقوع یک حادثه رانندگی در قزوین یک کشته و سه مصدوم بر جای گذاشت.

رحیم خامدی اظهارداشت: در سانحه رانندگی امروز در شهرستان البرز قزوین، یک دستگاه سواری پراید با دو سرنشین حوالی شرکت نستله شریف‌آباد این شهرستان با یک دستگاه خودروی نیسان با دو سرنشین برخورد کرد.

وی افزود: در این حادثه راننده خودروی پراید بر اثر شدت جراحات در دم فوت و سه سرنشین دیگر مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.

پلیس علت حادثه را بی‌مبالاتی راننده نیسان و تجاوز به چپ نسبت به سواری پراید اعلام کرد.