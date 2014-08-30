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۸ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۱۴

نصیری قیداری:

برنامه ریزی گسترده برای حل مشکلات واحدهای دانشگاه آزاد صورت گرفته است

برنامه ریزی گسترده برای حل مشکلات واحدهای دانشگاه آزاد صورت گرفته است

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون پارلمانی وزیر علوم گفت: برنامه ریزی برای رفع مشکلات و چالش های فراروی واحدهای دانشگاههای آزاد صورت گرفته و در حال حاضر برخی از این مشکلات در قالب تصویب مصوبات مختلف در حال برطرف شدن است.

سعدالله نصیری قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر ریاست دانشگاه آزاد کشور به استان زنجان طی هفته گذشته و تشکیل جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد زنجان افزود: در این سفر مواردی مطرح شده که می تواند در حل مشکلات دانشگاههای آزاد اسلامی استان زنجان مفید واقع شود و گام اساسی در رفع این مشکلات خواهد بود.

وی افزود: تصمیات اخذ شده در سفر یک روزه دانشگاه آزاد اسلامی می تواند در باز شدن گره های مشکلات این دانشگاه موثر باشد.

معاون پارلمانی وزیر علوم ادامه داد: در زمینه طرح های اقتصادی و دانش بنیان که دانشگاه آزاد اسلامی خود در تامین منابع مالی  این طرحها دخالت دارد و برای تشویق فارغ التحصیلان این دانشگاه برای اجرای طرح های دانش بنیان  بسیار مفید است.

معاون پارلمانی وزیر علوم  با بیان اینکه جلسه هئیت امنای  دانشگاه آزاد اسلامی استان 7 مصوبه دیگر برای رفع مشکلات این دانشگاه داشت افزود: در حال حاضر روند رفع مشکلات دانشگاه آزاد روند خوبی را طی می کند و در آینده نزدیک شاهد حل همه این مشکلات در یک بستر مناسب خواهیم بود.

نصیری قیداری با تاکید بر اینکه در حال حاضر نگاه به حوزه دانشگاه و فعالیت های دانشگاه  در استان نگاهی جامع و ویژه است ادامه داد: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان و استاندار زنجان نگاه ویژه به توسعه فعالیت های دانشگاهی در این استان دارند و راهنمایی ها وحمایتهای خوبی در این زمینه صورت می دهند.

کد مطلب 2360348

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