نخستین سمینار تخصصی آشنایی با هک پیشرفته در جنوب کشور برگزار می شود

مسعود آرامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مرکز آموزش تخصصی دیسون به عنوان یکی از مراکز پیشرو در امر آموزش های پیشرفته فناوری و امنیت اطلاعات در استان خوزستان اقدام به برگزاری اولین سمینار تخصصی آشنایی با هک پیشرفته و جلوگیری از نفوذ مبتنی بر لینوکس کالی کرده است.



وی با اشاره به اهداف برگزاری این سمینار اظهار کرد: از مهمترین اهداف این سمینار می توان به آشنایی مدیران و مشاوران ارشد شبکه ‌های کامپیوتری با نحوه پیاده‌ سازی و پیکربندی سرویس‌ های آشکارساز و جلوگیری کننده از حملات شبکه اشاره کرد.



مدیر موسسه دیسون افزود: مخاطبین این سمینار مدیران، مشاوران و کارشناسان شبکه های کامپیوتری، دانشجویان فناوری اطلاعات و کامپیوتر و همه علاقمندان به هک و امنیت است.



آرامی با اشاره به اینکه محمد علی بازیار مدرس این دوره است، بیان کرد: مدرس این دوره محمد علی بازیار، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و متخصص ارشد هک و امنیت است. کارگاه آموزشی یکروزه آشنایی با هک پیشرفته نیز یک روز پس از برگزاری سمینار یعنی 28 شهریور ماه برگزار می شود.



وی هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را آشنایی فراگیران با کاربرد انواع حملات در فریمورک ها و نحوه استفاده کاربردی در محیط های واقعی برای عملیات آفندی و پدافندی با ابزار های کالی عنوان کرد.



مدیرموسسه دیسون خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت و جایگاه ایران در عرصه روابط بین الملل خواه ناخواه ایران متوجه تهدیدات و حملات سایبری است و همان طور که ایران در جنگ های نظامی جزو قدرت های برتر جهان قرار دارد، لازم و ضروری است تا در حوزه جنگ سایبری نیز از توان دفاعی بسیار بالایی برخوردار باشد.



به گفته وی علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه برگزاری و شرکت در سمینار، همچنین اطلاع از رزومه مدرس، سرفصل ها و سایر توضیحات فنی به پایگاه اطلاع رسانی رسمی این سمینار به آدرس www.hackconf.ir مراجعه کنند.