به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی جعفری صبح شنبه در همایش هوافضا اظهار داشت: مجوز برگزاری مسابقات هوافضا در استان کرمان اخذ شده و بزودی اطلاعیه و فراخوان شرکت در مسابقات منتشر خواهد شد.

وی افزود: این مسابقات در مقاطع مختلف دبستان، دبیرستان دوره اول و دوم و دانشگاه خواهد بود که به صورت همزمان برگزار خواهد شد.

عضو انجمن هوا و فضای ایران با بیان اینکه دانش آموزان استان کرمان در زمینه هوا و فضا مستعد هستند، تصریح کرد: باید آموزش و فرهنگ سازی بحث هوافضا را از مقاطع پایین شروع کنیم و در استان کرمان پتانسیل بسیار خوبی در این زمینه وجود دارد.

جعفری خاطرنشان کرد: اگر فرهنگ هوافضا را از پایه‌های ابتدایی شروع کنیم بسیار موثر خواهد بود.

مدیر آموزش و پرورش رفسنجان نیز در این همایش با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر، گفت: مسئله تعلیم و تربیت چند مرحله دارد که اولین آن تغییر در دانش است بدین معنا که دانش ما باید به روز بوده و اگر ضرورت ایجاب می کند دانش خود را تغییر و به روز کنیم.

کاظم حسینی پور تغییر در نگرش را دومین مرحله در تعلیم و تربیت دانست و یادآور شد: تغییر نگرش باید به تغییر رفتار ما بیانجامد البته ممکن است در این زمینه عادت عاملی باشد که انسان نسبت به این تغییر دانش، نگرش و رفتار واکنش نشان دهد.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم در مورد آسمانها و علم نجوم، بیان داشت: آنچه که در قرآن بیان شده است باید سالیان سال بگذرد تا انسانها به فهم و ادراک آن برسند.

در ادامه همایش نیز رئیس پژوهشسرای امام محمد باقر(ع) رفسنجان در سخنانی گفت: دانش آموزان رفسنجانی استعداد زیادی در زمینه هوا فضا دارندو ما در این زمینه امکانات اولیه آن را نداشتیم که مقداری خریداری شده است.

حمید خالقی افزود: حدود 13 نفر از رفسنجان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه هوا فضا تحصیل می‌کنند.