واگذاری احداث پالایشگاه پلدختر به سرمایه گذار جدید بررسی می شود

هوشنگ بازوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پالایشگاه پلدختر از جمله پروژه های بلاتکلیف استان لرستان است که به رغم گذشت چند سال از کلنگ زنی هنوز اجرایی نشده است.

وی با بیان اینکه در حال مذاکره برای واگذاری این پالایشگاه به سرمایه گذار جدید هستیم عنوان کرد: با توجه به اینکه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واحد انرژی و گاز نیز دارد با این قرارگاه در حال مذاکره هستیم.

استاندار لرستان تصریح کرد: در صورت رسیدن به توافق نهایی پالایشگاههای نفت پلدختر و الیگودرز برای احداث به این قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) واگذار خواهد شد.

بازوند با بیان اینکه کارهای اولیه در این زمینه انجام شده است، احتمال رسیدن به توافق برای واگذاری این پالایشگاهها را قوی دانست.

وی همچنین در مورد آخرین وضعیت احداث کارخانه سیمان پلدختر نیز به مهر گفت: این پروژه نیز سالهاست که تعطیل شده و در طول یکسال گذشته پیگیری هایی برای فعال شدن این واحد تولیدی نیز انجام شده است.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه تقبل کرده ایم جاده شش کیلومتری دسترسی به کارخانه سیمان پلدختر را احداث کنیم ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک عملیات اجرایی این کارخانه نیز آغاز شود.

بنابر این گزارش در بهمن ماه سال 88 کلنگ پالایشگاه لرستان در شهرستان نفت خیز پلدختر به زمین زده شد، کلنگی که به رغم خوشحالی مردم، برای لرستان جز وعده چیز دیگری به همراه نداشت.

با فروکش کردن تب کلنگ زنی پالایشگاه پلدختر تازه موانع پیش روی احداث این پروژه ملی خود را نشان داد تا از همان آغاز کار، نام این پروژه به فهرست بلند بالای کلنگ های غیرکارشناسی در استان اضافه شود چرا که محل کلنگ زنی پالایشگاه دقیقا در نزدیک شریان حیاتی شهر پلدختر یعنی رودخانه کشکان بود تا سازمان محیط زیست نسبت به مکان یابی این پروژه اعتراض کند.

اعتراض سازمان محیط زیست و تاکید بر ضرورت تهیه طرح ارزیابی زیست محیطی پروژه همانا و پایین آمدن آستین همت سرمایه گذار پروژه نیز همانا تا با کوتاهی سرمایه گذار حرکتی در راستای تغییر مکان این پروژه و ادامه کار آن صورت نگیرد و کلنگ پالایشگاه لرستان روی زمین باقی بماند.

در طول پنج سال اخیر به رغم اعلام آمادگی سازمان محیط زیست برای کمک به جانمایی محل جدید احداث پالایشگاه متولیان امر هیچ گونه واکنشی نشان نداده اند تا به لیست وعده های بیات شده مسئولان لرستان یک پالایشگاه هم اضافه شود.