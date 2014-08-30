کسب رتبه برتر دانش آموزان قمی در جشنواره فرهنگی و هنری کشور

ناصر حمزه ای در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سی و دومین جشنواره فرهنگی و هنری کشور در اصفهان و نیشابور برگزار شد که در این مسابقات، استان قم با کسب 98 رتبه دانش آموزی مقام برتر کشوری را کسب کردند.

وی گفت: این مسابقات در چهار مرحله آموزشگاهی، ناحیه ای، استانی و کشوری برگزار شد.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان قم بیان کرد: مرحله کشوری مسابقات در مردادماه در اصفهان و نیشابور برگزار و با کسب 98 رتبه مقام کشوری رتبه برتر کشوری را کسب کرد.

وی گفت: این دانش آموزان از دوره متوسطه اول و متوسطه دوم در این مسابقات حضور یافتند.

حمزه‌ای بیان کرد: دانش آموزان در فیلم کوتاه 20 رتبه کشوری، در داستان کوتاه 6 رتبه کشوری، در مطالعه و تحقیق 11 رتبه کشوری، در شعر 11 رتبه کشوری، در بازی های رایانه ای پنج رتبه کشوری، در نشریه الکترونیکی چهار رتبه کشوری را در رشته های انفرادی کسب کردند.

وی گفت: دانش آموزان در رشته‌های گروهی در نمایش عروسکی با کسب هفت رتبه برتر مقام اول کشوری، در نمایش صحنه‌ای با حضور هشت نفر رتبه سوم کشوری و در رشته نمایش خوانی به عنوان مقام برگزیده کشوری انتخاب شدند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان قم بیان کرد: علاوه بر رشته‌های فوق در رشته‌های مدادرنگی، آب رنگ، گواش، تصویر سازی، طراحی آرم، پوستر، پوستردیجیتال، آنالوگ، منبت کاری، سفال گری، شیشه، قلم فلزی، وبلاگ، بسته بندی و غیره مقام های اول تا سوم کشوری کسب شده است.

وی گفت: تعداد دانش آموزان قمی در مرحله کشوری 108 نفر بودند که 98 نفر از آنها رتبه برتر کشوری را کسب کردند.

حمزه‌ای یادآور شد: دانش آموزان استان قم، سه سال متوالی است که مقام برتر کشوری را به خود اختصاص داده‌اند.

