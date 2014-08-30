50 هزار خانواده لیبایی در طرابلس آواره شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، به دنبال تشدید درگیریها در مناطق مختلف لیبی، به ویژه در شهر طرابلس پایتخت این کشور، منابع لیبیایی اعلام کردند که حدود 50 هزار خانواده که در طرابلس ساکن بودند از ترس مورد هدف قرار گرفتن از سوی گروههای مسلح در طرابلس، از محل زندگی خود آواره شدند.

این در حالی است که منابع عربی از آغاز عملیات گسترده بازداشت فعالان رسانه ای، حقوقی و سیاسی توسط افراد گروه مسلح موسوم به "فجر لیبی" در طرابلس خبر می دهند.

همچنین اخبار ضد و نقیضی در خصوص عامل انفجار جنگنده ای که به گروه موسوم به ارتش ملی لیبی به ریاست خلیفه حفتر تعلق داشت وجود دارد.

طبق اظهارات برخی منابع این جنگنده پس از حمله به مواضع گروههای مسلح اسلامگرا در شهر البیضا در لیبی مورد هدف قرار گرفته و سقوط کرده است .

این در حالی است که یکی از مسئولان ارتش ملی لیبی نقص فنی را عامل اصلی سقوط این جنگنده دانست.