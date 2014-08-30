سه هزار کالای غیر استاندارد در بازار شهرهای دهدشت و لیکک کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سپهدار حقدوست صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در دو هفته اخیر از 106 واحد عرضه مواد غذایی در شهرهای دهدشت و لیکک بازرسی صورت گرفت.

وی افزود: این بازرسی ها توسط کارشناسان اداره کل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد در راستای کنترل و نظارت بر کیفیت کالاهای تولیدی و محصولات تولید شده در بازار از مراکز عمده مواد غذایی در شهرهای دهدشت و لیکک صورت گرفت.

حقدوست اظهار داشت: در این بازرسی ها بیش از سه هزار کالای غیراستاندارد شامل انواع کباب لقمه، شکر بسته بندی، انواع دستمال کاغذی و کاغذ توالت، انواع مربا، پوره گوجه فرنگی، سس گوجه فرنگی، پنیر، خامه و بستنی کشف شد.

این مسئول بیان کرد: تعدادی کالای تاریخ گذشته نیز در این بازرسی ها کشف شد که با همکاری کارشناسان از سطح بازار جمع آوری و معدوم گردید.

وی با بیان اینکه این کالاها مشمول استاندارد اجباری است، تأکید کرد: مصرف کنندگان هنگام خرید به علامت استاندارد و نشانی دقیق سازنده بر روی محصولات توجه لازم را داشته باشند.

مسئول نمایندگی استاندارد شهرستان کهگیلویه تصریح کرد: در صورتیکه واحدهای تولید کننده، محصولات بدون کیفیت و فاقد استانداردهای لازم تولید کنند، طبق مقررات با دریافت تذکر، اخطار، تعلیق، ابطال پروانه استاندارد و یا برخورد قضایی اعم از جریمه و زندان روبرو می شوند.