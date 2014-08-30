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۸ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۱۸

حجت الاسلام خانمحمدی:

سبک زندگی رضوی باید در جامعه تقویت شود

سبک زندگی رضوی باید در جامعه تقویت شود

زنجان -خبرگزاری مهر: رئیس پژوهشکده مطالعات دینی فرهنگ، هنر و ارتباطات، با اشاره به اینکه سبک زندگی رضوی باید در جامعه تقویت شود گفت: توجه به این امر بسیار مهم باعث کاهش آسیبهای اجتماعی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کریم خانمحمدی ظهر شنبه در سومین همایش علمی، پژوهشی منزلت خانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضوی در زنجان افزود: امروزه سبک زندگی را معطوف به الگوهای رفتاری می دانند و در این میان الگوهای رفتاری ریشه در باورها و اندیشه ها دارد.

وی فخر فروشی نکردن، فروتن بودن،تواضع نسبت به دیگران، عدم منت گذاری به مردم، پیشگیری از سو استفاده را از بارزترین خصوصیات و ویژگی های بارز امام رضا(ع) عنوان کرد.

رئیس پژوهشکده مطالعات دینی فرهنگ، هنر و ارتباطات گفت: اسلام مجموعه ای است که باید نگاه به آن سیستمی باشد.

حجت الاسلام خانمحمدی یادآورشد: کلمات و جملات امام هشتم نورانی و قرآنی است و تکرار این مفاهیم آثار مثبتی را به دنبال خواهد داشت.

وی گفت: سبک زندگی امام رضا(ع) باید بررسی شود چرا که بر اثر تکرار مطالب این سبک نه تنها بهتر در جامعه نهادینه و ترویج می شود بلکه در جامعه خروجی مثبتی را به دنبال خواهد داشت.

رئیس پژوهشکده مطالعات دینی فرهنگ، هنر و ارتباطات افزود: امام هشتم در بعد ایمانی و باور انسانی مومن بود که با یقین زندگی کرد و این مهم در الگوهای رفتاری بسیار مهم و تاثیرگذار است.

حجت الاسلام خانمحمدی  یاد آورشد: امام رضا (ع)  در زمان ولیعهدی خود شخصیتی سیاسی بود و الگوهای رفتاری ایشان نشات گرفته از یقین بود.

وی با اشاره به اینکه نباید جامعه اسلامی شیعه مداح محور باشد گفت: باید منشا اداره جامعه قرآنی باشد.

رئیس دانشکده ارتباطات دینی، فرهنگ و ارتباطات افزود: امام هشتم ارزش های خود را از قرآن دریافت می کرد چرا که یقین داشت این کتاب آسمانی منشا ایدئولوژی در راستای هدایت بشری است. 

حجت الاسلام خانمحمدی تصریح کرد: اگر که دشمن با جنگ نرم وارد عرصه شده باید روز به روز سبک زندگی رضوی در جامعه تبیین شود.

 

کد مطلب 2360421

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