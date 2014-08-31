برگزاري اولين همايش ساماندهي پزشکان معاين اوليه

به گزارش خبرگزاری مهر،در راستاي ساماندهي پزشکان سازمان وظيفه عمومي که وظيفه معاينه مشمولان را قبل از اعزام به خدمت برعهده دارند همچنين اجراي ماده (41) قانون خدمت وظيفه عمومي مبني بر انجام معاينات اوليه مشمولان، در مرداد ماه سال جاري، براي 110 نفر از پزشکان استان هاي کرمان، هرمزگان و منطقه آزاد کيش به مرکزيت استان فارس همايشي يک روزه با هدف توجيه و آموزش آنان، برگزار شد.

همچنين در اين زمينه همايش ديگري با حضور 156نفر از پزشکان استان هاي آذربايجان غربي،شرقي، اردبيل ، زنجان، کردستان و کرمانشاه به ميزباني آذربايجان شرقي برگزار شد.

بر اساس اين گزارش هزار و 121 پزشک در سراسر کشور وجود دارند که پس از عقد قرارداد مشخصات آنان در سامانه وظيفه عمومي ثبت شده است.

گفتني است، اسامي 776 نفر از اين پزشکان معادل 69 درصد در سامانه وظيفه عمومي ناجا و دفاتر خدمات الکترونيک انتظامي( پليس +10 ) فعال شده اند و اسامي بقيه افراد پس از برگزاري همايش در استان هاي مربوط در دفاتر مذکور فعال می شوند.

مشمولان از طريق اين دفاتر به نزديک ترين مطب پزشک معاين اوليه ارجاع داده مي شوند و پس از انجام معاينه درخواست آنان در سامانه وظيفه عمومي ثبت و رسيدگي مي شود.