کمیته امداد امام خمینی(ره)گام های بزرگی در حوزه خودکفایی برداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انواری ظهر شنبه در تجلیل از نیکوکاران،نخبگان علمی و کارآفرینان برتر افزود: غیر از عبادات شخصی، یک تکلیف اجتماعی که خداوند به آن تاکید کرده و آیات و روایات زیاد به آن پرداخته است.

انواری با بیان اینکه در نظام مقدس جمهوری اسلامی به پیوند قلوب و جذب دل ها که پیامبر گرامی به آن تاکید کردند، افزود: پیامبر اسلام بالاترین حد جامعه بشری است که روش هایش برای جذب و اعلام مدیریت اسوه حسنه بودند که این رمز نهایی اسلام است و هیچ عاملی نمی تواند موجب شکست دشمنان شود.

وی با اشاره به اینکه هر عاملی که دل های امت را از هم جدا کند عامل مخرب کننده است، اظهار کرد: برخی مواقع مسئولین در تعاملات سیاسی، اجتماعی خود وحدت را فراموش می کنند که باید همکاری پیوند در جمع همه باید برقرار شود.

این مسئول با انتقاد از اینکه برخی از استان ها به خصوص استان زنجان در تفریح و شادابی زندگی کسری دارند اظهار کرد: مسئولین باید بپذیرند که در برخی کسری ها روش خوبی پیدا نکرده ایم و ایام اعیاد نمی توانیم آنطور که شایسته مردم است دلشان را شاد کنیم.

سرپرست کمیته امداد کشور با بیان اینکه همه مردم مامور هستند به اندازه محدوده اختیارات سرمایه گذاری خود به افراد نیازمند یاری رسان باشند، ابراز کرد: کلید همه این عناصر دست خداوند است که اگر ما میخواهیم به معبود خود نزدیک شویم باید به هم نوعان خود کمک کنیم.

انواری از نگاه مهربان و تبادل با دیگران را در فطرت انسانها دانست و افزود: مردم ایران همه این همدلی را در کمک رسانی در روزهای مختلف نیکوکاری،زکات و تکریم ایتام و انفال نشان دادند.

این مسئول از شکوفایی استعدادها در زمینه خوداتکایی گفت و اظهار کرد: در تکریم هم نوعان و رشد استعدادها بزرگترین اسوه ما پیامبر اسلام است که استعدادها را شکوفا می کردند.

وی ادامه داد: با عزم و اراده ملی،دولت به دنبال خوداتکایی و تولید کننده است که فضای لازم در این زمینه باید در دستور کار قرار گیرد.