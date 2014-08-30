سیاست خارجی عرصه بیم و امید دولت یازدهم است/ شورای عالی فضای مجازی تشکیل جلسه دهد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل صبح شنبه در آئین بزرگداشت هشتم شهریور سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و شهدای کارمند در حسینیه نیروی انتظامی سمنان در خصوص نقاط ضعف و قوت دولت یازدهم در سال گذشته اظهار داشت: در حوزه بهداشت و سلامت، اقدامات مثبتی در این دولت صورت گرفت که نمایندگان مجلس ارزیابی خوبی از عملکرد این حوزه دارند.

وی درباره حوزه اقتصاد نیز گفت: اقدامات مناسبی در حوزه اقتصاد انجام شد اما مسئله رکود، نگران کننده است، پنج ماه از سال گذشته و هنوز اعتباری در اختیار پیمانکاران قرار نگرفته است که این جای نگرانی دارد.

سیاست خارجی عرصه بیم و امید دولت یازدهم است

مشاور عالی رهبر انقلاب، به اقدامات مجلس در زمینه برون رفت از رکود اشاره کرد و افزود: لایحه پیشنهادی در مجلس مورد رای گذاشته شد و فوریت آن رای آورد که امیدوارم با بررسی و تصویب این لایحه، مشکلات کمتر شود.

حدادعادل، سیاست خارجی را عرصه بیم و امید دولت تدبیر و امید خواند و گفت: این عرصه از اهمیت بسیاری برخوردار است که بیمش نصیب دلواپسان شده و امیدش نصیب دل آرامان.

وی اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در کشور را نیازمند عزم ملی و مدیریت جهادی مسئولان عنوان کرد و گفت: انتظار از دولت یازدهم جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی رهبری است.

تاکید داریم نباید از حق ملت ایران در مذاکرات هسته ای صرفه نظر کند

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: دولت تدبیر و امید در یک سال از فعالیتش در برخی مسایل موفقیت هایی داشته و برخی امور مانند مذاکرات هسته ای که بسیار مهم و خطیر است نیز در حال انجام است.

حداد عادل تاکید کرد: مذاکرات هسته ای جای خودش را دارد و ایران اسلامی باید حرف حقی را که دارد در این زمینه عرضه کند و باید حمایت از تیم مذاکره کننده و تاکید داریم نباید از حق ملت ایران صرف نظر کند.

وی با اشاره به حوزه فرهنگ و عملکرد دولت در این زمینه نیز گفت: در این حوزه دقت بیشتری از سوی مسئولان فرهنگی لازم است تا برای خود و دیگران مشکل ساز نشوند.

شورای عالی فضای مجازی در کشور تشکیل جلسه دهد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره تعامل مجلس و دولت در سالی که گذشت، گفت: مجلس به اعتقاد من نهایت همکاری را با دولت در سالی که گذشت داشت و حتی استیضاح اخیر نیز در راستای این تعامل بود.

حدادعادل با اشاره به هجمه های دشمن از طریق ترویج بی اخلاقی در شبکه های ماهواره ای و اینترنت، خاطرنشان کرد: دولت باید جلوی این رودخانه های آلوده به لجن که از طریق ماهواره و اینترنت دارد وارد دریای ملت می شود بگیرد.

وی خواستار تشکیل شورای عالی فضای مجازی در کشور شد و گفت: مرکز عالی فضای مجازی که برای تدبیر در فضای مجازی است نیز در کشور نیاز به تقویت دارد.

کشورهای غربی ماهیت واقعی خود را در موضوع غزه نشان دادند

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، غزه را مساله روز مسلمانان دانست و گفت: کشورهای غربی ماهیت واقعی خود را در تهاجم رژیم صهیونیستی به غزه نشان دادند.

حداد عادل تاکید کرد: هر جریان سیاسی در ایران تمایل به غرب نشان دهد از نگاه مردم مردود است زیرا روی رفتار غرب صحنه می گذارد.

وی گفت: شبکه های ماهواره ای با سریال هایشان گناه را عادی سازی می کنند و ریشه ایمان مردم به ویژه جوانان ایران را نشانه گرفته اند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی دروغ پراکنی و برنامه سازی های شبکه بی بی سی علیه رهبر ایران اسلامی، افزود: این شبکه در برنامه ای با جمع بستن بودجه نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان و ستاد اجرای فرمان امام خمینی (ره) و نهادهای دیگر، این رقم را در اختیار رهبر ایران معرفی می کند و ایشان را ثروتمندترین حاکم دنیا می داند.

حداد عادل به احتیاط و دقت نظر مقام معظم رهبری در هزینه کرد برای طرح های مختلف اشاره و تاکید کرد: در هیچ کجا رهبری در مسایلی که در اختیارشان است به ناحق تصرف نمی کنند.

وی افزود: انقلاب اسلامی توطئه‌ای که در تاریخ و اروپا علیه دین به نام سکولاریسم اتفاق افتاده است و ترفند جدایی دین از سیاست را خنثی کرده است.

توطئه‌گران هدفشان جدا کردن دین از شئون اجتماعی است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه توطئه‌گران هدفشان جدا کردن دین از شئون اجتماعی است، افزود: همین دنیایی که اکنون در صحنه‌ بین‌المللی و سیاست دیده می‌شود، برای غربی‌ها مهم است.

حداد عادل ‌افزود: امام خمینی (ره) ‌فرمودند جمهوری اسلامی نه کلمه‌ای کم و نه کلمه‌ای زیاد و این دستاورد و هدیه بزرگی به بشریت در این دوران است.

وی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ایران تاکنون حفظ شده است و اکنون باید برای آینده نیز در مسیر انقلاب با ثبات قدم بیشتری قدم برداریم.

مردم رکن سوم انقلاب اسلامی ایران هستند

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی مردم را رکن سوم انقلاب اسلامی ایران دانست و خاطرنشان کرد: برخی ندانسته با ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی یا قومیت هایی مانند ترک، لُر و فارس، برگزاری جشنهای ابلهانه، ترویج اهانت و ... تصور کرده خدمت می کنند اما اینگونه کارها نوکری آمریکا و اسراییل است.

حداد عادل، با اشاره به اینکه اختلاف افکنی حربه ای برای مشغول کردن مردم است، افزود: در مورد این اعمال بارها از سوی رهبری تذکر داده شده چرا که اینها ترفندهایی برای خالی کردن پشت نظام اسلامی از حمایت مردم است.

وی در خاتمه، با بیان اینکه سمنان از استانهایی بوده که یار انقلاب بوده، زحمتی برای نظام ایجاد نکرده و مردمش همیشه در صحنه بوده اند، افزود: در کارنامه مردم این استان نه تنها نمره منفی وجود ندارد بلکه تا بخواهید نمره قبولی است.