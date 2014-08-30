به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر شنبه در تجلیل از نخبگان و کارآفرینان افزود: رشد وشکوفایی استعدادها ی نهفته انسان در درون انسان‌ها کار انبیاء بودند.

حجت الاسلام خاتمی با اشاره به اینکه در زمان پیامبر مردم چهار معقوله که نشان از حیات اجتماعی است را نداشتند،افزود: در آن دوران که جهل همه جا را فرا گرفته بود و ازعاری از هرگونه فرهنگ و تمدن و اقتصاد بود،در آن شرایط سخت پیامبر به راحتی به رشد استعدادها می پرداختند.

وی با بیان اینکه ملت بزرگ ایران در مقابله قدرت‌های اتمی دنیا با صلابت ایستاده است، افزود:یک و نیم میلیارد مسلمانی که روی زمین زندگی می کنند اگر به گفته های قرآن عمل کنند دنیا دنیای زیبایی برای زندگی خواهد بود.

حجت الاسلام خاتمی با انتقاد از اینکه مسئولین هنوز نتوانسته‌اند جامعه اسلامی کاملی ایجاد کنند اظهار کرد:هنوز دولت و امت اسلامی به آن نقطه رضایت مندی رهبری فاصله دارند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه در حال حخاضر بسیاری از خانواده های تحت پوشش کمیته امدادامام خمینی(ره) به خودکفایی رسیده اند افزود: خانواده های که در گذشته تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)رسیده اند که این افتخار بزرگی برای این نهاد است و باید این ورند تدوام یاید.