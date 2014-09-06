تبدیل برخی بوستانهای پایتخت به پاتوق اراذل و اوباش

اقبال شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بارها موضوع امنیت فضاهای عمومی در شورا مطرح شده است گفت: اگر خانواده ها نتوانند از فضاهای عمومی طراحی شده برای شهر استفاده کنند این موضوع در تضاد با هدف ایجاد این فضاهاست.

وی ادامه داد: براساس گزارشهایی که از برخی از بوستانهای پایتخت به شورا می رسد تعدادی از این پارکها به مکانی ناامن و پاتوقی برای ارذل و اوباش تبدیل شده و انواع آسیبهای اجتماعی را در این پارک ها می توان دید.

این عضو شورای شهر تهران با تاکید براینکه نباید نیروی انتظامی و شهرداری به نام مردم هزینه کنند و به کام دیگران استفاده شود تصریح کرد: نیروی انتظامی با همکاری شهرداری باید نظم و امنیت را در بوستانها پیاده کند.

وی نقش شورایاریها را در تامین امنیت و ارائه گزارش مشکلات بوستانها به نهادهای مسئول مهم دانست و گفت: شورایاریها می توانند نیاز و مشکلات محلات را به نیروی انتظامی و نیروهای شهرداری منتقل کنند تا اقدامات لازم سریعتر انجام شود.

ابوالفضل قناعتی عضو دیگر شورای شهر تهران نیز با انتقاد از نبود امنیت برخی بوستانهای پایتخت گفت: به جز چند پارک بزرگ، سایر بوستانهای پایتخت امنیت کافی ندارند و هرگونه بزه ای از سرقت تا آدم کشی در آن رخ می دهد.

وی با تاکید بر اینکه موضوع امنیت در پایتخت حساس و مهم است، گفت: متاسفانه آن طور که باید به این موضوعات پرداخته نمی‌شود. ما شاهد توزیع مشروبات الکلی، مواد مخدر و مسائل ضد اخلاقی در سطح شهر هستیم.

وی با بیان اینکه به دلیل نبود مدیریت یکپارچه شهری، شورا تنها می تواند در حد تذکر و ارشاد به نهادهای مسئول به این موضوع ورود کند، گفت: به جز چند پارک بزرگ و مهم بیشتر پارکهای پایتخت امنیت کافی ندارند به ویژه در پارکهای جنوب شهر تهران انواع مختلف بزه از توزیع مواد مخدر تا سرقت، آدم کشی و توزیع مشروبات الکلی رخ می دهد .

وی ادامه داد: نیروی انتظامی و همه نهادهای مسئول باید به این موضوع ورود کنند. نباید در شهری مثل تهران چند دقیقه بعد از پارک یک خودرو سیستم کامپیوتری آن به سرقت برود. این نشان از نبود امنیت کافی در شهر تهران است. اگر دلیل نبود امنیت فضاهای تفریحی تاریکی است، روشنایی بوستانها تامین شود. اگر مشکلات دیگری است با هم افزایی آن را حل کنیم. چنین وضعیتی در پایتخت جای سوال دارد و ما نیز در شورا این موضوع را تذکر خواهیم داد.

قناعتی خاطرنشان کرد: نباید نیروی انتظامی متخلفان و اراذل و اوباش را دستگیر کنند اما آنها زودتر از نهادهای انتظامی به سطح شهر بازگردند.