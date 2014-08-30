به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات فوتسال دانشجویان دختر دانشگاه‌های پیام‌ نور کشور از دیروز آغاز شده و تا 15 شهریورماه برگزار خواهد شد.



مراسم افتتاحیه این مسابقات امروز با حضور مسوولان، ورزشکاران، مربیان و داوران برگزار و مراسم اختتامیه نیز جمعه هفته آینده برگزار می‌شود.



در این مسابقات 267 نفر متشکل از 221 ورزشکار، 20 مربی، 18 سرپرست تیم و 10 همراه حضور دارند و قضاوت این مسابقات بر عهده 14 داور از استان‌های مختلف کشور است.



اجرای برنامه گردشگری و بازدید از مناطق و اماکن تاریخی و جاذبه‌های گردشگری استان، برگزاری مسابقات متنوع فرهنگی و ورزشی، برگزاری کارگاه‌های علمی و فرهنگی و بازدید از گنبد تاریخی سلطانیه، از جمله برنامه‌های در نظر گرفته شده برای این مسابقات است.