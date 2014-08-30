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۸ شهریور ۱۳۹۳، ۱۵:۰۴

مسابقات فوتسال دانشجویان دختر پیام‌نور کشور در زنجان برگزار می شود

مسابقات فوتسال دانشجویان دختر پیام‌نور کشور در زنجان برگزار می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مسابقات فوتسال قهرمانی دانشجویان دختر دانشگاه‌های پیام‌نور کشور با حضور 20 استان در زنجان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات فوتسال دانشجویان دختر دانشگاه‌های پیام‌ نور کشور از دیروز آغاز شده و تا 15 شهریورماه برگزار خواهد شد.

 مراسم افتتاحیه این مسابقات امروز با حضور مسوولان، ورزشکاران، مربیان و داوران برگزار و مراسم اختتامیه نیز جمعه هفته آینده برگزار می‌شود.

 در این مسابقات 267 نفر متشکل از 221 ورزشکار، 20 مربی، 18 سرپرست تیم و 10 همراه حضور دارند و قضاوت این مسابقات بر عهده 14 داور از استان‌های مختلف کشور است.

اجرای برنامه گردشگری و بازدید از مناطق و اماکن تاریخی و جاذبه‌های گردشگری استان، برگزاری مسابقات متنوع فرهنگی و ورزشی، برگزاری کارگاه‌های علمی و فرهنگی و بازدید از گنبد تاریخی سلطانیه، از جمله برنامه‌های در نظر گرفته شده برای این مسابقات است.

 

کد مطلب 2360492

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