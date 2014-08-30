به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله هاشم هاشم زاده هريسي ظهر شنبه در ديدار با مسوولان شهرستان میانه با بيان اينکه در سال فرهنگ و اقتصاد، تمام ابعاد فرهنگ بايستي مورد نظر قرار گرفته و فرهنگ تنها در موي سر دختران و حجاب خلاصه نشود، اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر موضوع فرهنگ و وظيفه امر به معروف و نهي از منکر در سطح جامع تنها در موضوع حجاب خلاصه شده و ابعاد ديگر فرهنگ همچون حقوق مردم لحاظ نشده است.

وی همچنین در ادامه با بيان اينکه امر به معروف و نهي از منکر همه ابعاد اجتماعي را در بر مي گيرد، افزود: عفاف و حجاب تنها بخشي از موضوع فرهنگ جامعه و امر به معروف و نهي از منکر است و اين وظيفه ‌اي که به ما سپرده شده ابعاد بيشتري دارد و بايد به همه جهات آن پرداخته شود.

نماينده مردم آذربايجان شرقي در مجلس خبرگان رهبري اظهار داشت: در جامعه ما فريضه امر به معروف و نهي از منکر مظلوم واقع شده است و گناهکاران جامعه فقط بد حجابان آن نيستند که بعضي تنها به مساله بد حجابي ورود می کنند، اين يکي از گناهان فردي و در مقايسه با ديگر گناهان در جايگاه گناهان صغيره قرار دارد و از خيلي از گناهان ديگر کوچکتر است.

آيت الله هاشم زاده هريسي خاطرنشان کرد: گناهان کبيره و خلاف هاي فراواني که در جامعه صورت مي گيرد، بايد در موضوع امر به معروف و نهي از منکر لحاظ شود و همچون بداخلاقي هاي سياسي، غيبت، بهتان، دروغ، پمپاژ نفرت و خشونت، بازي با آبروي مردم، ناراضي تراشي، دشمن تراشي، غارت اموال مردم و مسایلی از این قبیل که با حقوق مردم و تضييع آن مرتبط است، بايستي بيشتر از موضوع حجاب توسط آمران به معروف و ناهيان از منکر و مسوولين و متوليان فرهنگ جامعه مورد توجه قرار گيرد.