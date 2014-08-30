بهره مندی 7870 جوان هرمزگانی از طرح های اوقات فراغت تبلیغات اسلامی استان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شکر الله زندوی در نشست ستاد ساماندهی اوقات فراغت جوانان که با حضور جاسم جادری استاندار هرمزگان برگزار شد از ایام تعطیلات تابستان و تقارن آن با ماه مبارک رمضان را فرصتی مناسب برای دستگاه های فرهنگی به ویژه اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان دانست و اظهارداشت: تقارن ماه مبارک رمضان امسال با تعطیلات تابستانی دانش آموزان، فرصت خوبی برای همه دستگاه های فرهنگی بود تا از این ظرفیت درجهت غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان بهره برداری شود.

حجت الاسلام زندوی از اعزام 820 مبلغ و مبلغه به مناطق مختلف استان اعم از شهری و روستایی توسط اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان در ماه مبارک رمضان امسال خبر داد و افزود: مبلغین اعزامی موظف بودند علاوه بر اقامه نماز جماعت و ایراد سخنرانی در موضوعات مختلف، نسبت به برگزاری جلسات پرسش و پاسخ در قالب گفتمان دینی و برگزاری کلاسهای آموزس قرآن و احکام همت نمایند.

وی گفت: در ماه مبارک رمضان همچنین جلسات تفسیرقرآن کریم با حضور اساتید برجسته در مناطق شهری برگزار شد.

حجت الاسلام زندی ابرازداشت: علاوه بر استفاده از این ظرفیت، ما سعی کردیم در ماه های تیر و مرداد، تعداد 166 پایگاه غنی سازی اوقات فراغت با عنوان سبک زندگی برگزار کنیم که در این جلسات، 5910 جوان و نوجوان شرکت کرده اند.

زندوی در ادامه از برپایی 56 پایگاه قرآنی با حضور 1960 قرآن آموز در استان خبر داد و افزود: جمعا در کلاس های غنی سازی طرح اوقات فراغت این اداره کل، 7870 نفر شرکت داشته اند .

وی با بیان اینکه 177 نفر مربی اداره این کلاسها را بر عهده داشته اند تصریح کرد: تا پایان شهریورماه سال جاری، جمعی از دانش آموزان شرکت کننده در این طرح به اردوهای درون استانی اعزام خواهند شد.

حجت الاسلام زندوی در پایان با بیان اینکه اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان عهده دار مسئولیت کارگروه گفتگوی جوان در استان بود این کارگروه به نحو احسن وظایف خود را انجام داد و 400 گفتمان دینی در سطح استان برگزار کرد که این گفتمان ها بعد از تعطیلات تابستان نیز ادامه خواهد یافت.

گفتنی است در پایان این جلسه، عملکرد اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان در زمینه غنی سازی طرح اوقات فراغت جوانان و نوجوانان از سوی اداره کل ورزش و جوانان مورد تقدیر قرار گرفت.