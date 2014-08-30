به گزارش خبرنگار مهر، محسن خادم عرب باغی ظهر شنبه در آیین سالروز سازمان منطقه آزاد ارس اظهار داشت: هم اکنون در سالروز یازدهمین سال فعالیت این منطقه می توانیم به جرات بگوییم که این منطقه توانسته به یکی از بهترین مناطق آزاد کشور تبدیل شود و هم اکنون ارس دومین منطقه آزاد توسعه یافته ایران و اولین منطقه آزاد در توسعه صنعت و تولید است.

وی ادامه داد: کسب این نتایج در طول این مدت کار اسانی نبوده و در سایه تلاش جمعی و همکاری‌های شبانه روزی بوده است.

خادم عرب باغی با اشاره به تلاش مسئولان این سازمان برای رسیدن به اهداف بین‌المللی گفت: در تلاشیم تا نقش بین‌المللی این منطقه را بالا ببریم و در جهت صادرات کالای داخل و گسترش روابط خارجی تلاش کنیم.

وی ادامه داد: جهش اقتصادی از دیگر اهداف این سازمان در طول سال‌های آتی خواهد بود تا بتوانیم در زمینه تولید وصنعت جایگاه ویژه‌ای داشته باشیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس افزود: توسعه زیرساخت‌های این منطقه زمینه‌ساز ارتقای جایگاه ارس در کشور خواهد شد و باید در این خصوص در زمینه توسعه زیرساخت های مختلف بخصوص ترانزیت، انرژی و فرودگاه راه را برای پیشرفت منطقه باز کنیم.

وی با اشاره به روند روبه رشد سرمایه گذاری در این منطقه گفت: روند رو به رشد سرمایه گذاری و افزایش حضور سرمایه‌گذاران در ارس، منطقه را بعنوان قطب تولید، صنعت، ترانزیت، صادرات و تجارت مطرح خواهد کرد.

عرب باغی همچنین با بیان ظرفیت های جذب گردشگر در این منطقه خبر داد و گفت: این منطقه به دلیل زیبایی‌هایی که دارد همواره مقصد گردشگران داخلی و خارجی بی شماری بوده است که وظیفه ما نیز در این میان تامین زیرساخت های مناسب برای این افراد است.

وی ادامه داد: در این راستا با مذاکرات انجام شده، قطار توریستی از شهر تبریز به جلفا بزودی راه‌اندازی می‌شود و عملیات اجرایی احداث بزرگراه مرند-جلفا نیز در حال انجام است.

ضرورت توجه به زیرساخت های حمل و نقلی در ارس

نماینده مردم مرند و جلفا نیز در این مراسم با اشاره به پتانسیل های بالای گردشگری این منطقه گفت: با توجه به افزایش تردد و استقبال از ظرفیت های موجود در ارس، توجه به زیرساخت های حمل و نقلی، خدماتی و جاذبه های گردشگری بیش از پیش ضروری است.

محمد حسن‌نژاد ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های بالای منطقه شاهد روی آوردن حجم عظیمی از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این منطقه هستیم که با بها دادن به آن ها می توانیم شاهد پیشرفت ارس باشیم.

وی هدف از تاسیس این منطقه را رونق و توسعه اقتصادی آذربایجان دانسته و گفت: این منطقه هم به لحاظ مزیت های اقتصادی و هم به لحاظ قانونی متمایز از سایر مناطق است.

این نماینده مجلس ادامه داد: مزیت های اقتصادی ارس بسیار ارزشمند و سودآور است و در این راستا محدوده های فعلی این منطقه اصلاح و افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به ضرورت توجه بیشتر دولت به این منطقه گفت: در صورت توجه بیشتر به این منطقه، ارس می تواند به قطب صنعتی، تجاری و اقتصادی کشور تبدیل شود هرچند با تلاش های فراوان این امر در حال تحقق است.

حسن نژاد الحاق بخشی از استان اردبیل به محدوده منطقه آزاد ارس را یادآور شد و گفت: با تحقق این موضوع پتانسیل‌های اقتصادمحور ارس افزایش یافته و استان اردبیل نیز از مزیت های اقتصادی ارس بهره‌مند می‌شود.

همچنین مراسم جشن سالروز تصویب تاسیس و یازده سالگی سازمان منطقه آزاد ارس از امشب به مدت سه شب راس ساعت 21 و 10 دقیقه از سیمای شبکه سهند استان آذربایجان شرقی پخش می‌شود.