محمد بدیع و چند رهبر اخوان المسلمین به زندان ابد محکوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دادگاه جنایی الجیزه در قاهره محمد بدیع دبیر کل اخوان المسلمین و شماری از رهبران این گروه را به زندان ابد محکوم کرد.

این افراد به اتهام دست داشتن در پرونده مسجد الاستقامه به زندان ابد محکوم شدند. از زمان برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر در ژوئن 2013 تاکنون بسیاری از اعضا و رهبران اخوان المسلمین در بازداشت بسر می برند و به اتهامات مختلف محاکمه شده اند.

دولت مصر گروه اخوان المسلمین را یک سازمان تروریستی معرفی کرده است و تمامی فعالیت های آن در این کشور ممنوع است.