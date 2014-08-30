صادرات خراسان جنوبی 20 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی خاشی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: از ابتدای سال جاری هزارو 812 فقره اظهار نامه صادراتی به ارزش 64 میلیون و 228 هزارو 439 دلار در استان تشکیل شده است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی با بیان اینکه این تعداد اظهارنامه به وزن 193 تن و 31 کیلوگرم تشکیل شده است، افزود: کالاهای صادراتی استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد اظهارنامه 18 درصد، از نظر ارزش 20 درصد افزایش و از نظر وزن شش درصد افزایش داشته است.

وی به عمده اقلام صادراتی به کشور افغانستان اشاره کرد و افزود: روغن، مکمل سوخت، سرامیک، سیمان، مصنوعات پلاستیکی، شکلات، ویفر، مرباجات،کنسرو نخود و برخی از اقلام خوراکی مجاز از جمله اقلام صادراتی از خراسان جنوبی به خارج از کشور بوده است.

وی بیان کرد: عمده این اقلام به کشورهای افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، آلمان و گرجستان صادر شده است.

خاشی به صادرات کالاهای اظهارشده در سایر گمرکات کشور و خروجی از گمرک و بازارچه های استان اشاره کرد و بیان داشت: طی این مدت چهار هزار و 511 فقره اظهارنامه به ارزش 149 میلیون و 716 هزار و 902 دلار از گمرکات و بازارچه های استان صادر شده است.

وی با بیان اینکه وزن کالای صادراتی از این محل 299 هزار و 710 تن بوده است، تصریح کرد: صادرات این ماده به لحاظ ارزش 20 درصد و وزن 9درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است.

به گفته وی عمده کالاهای صادراتی ماده 116 نیز شامل تجهیزات صنعتی، انواع محصولات پروپیلینی ، پی وی سی ، کاشی و سرامیک، موکت، سیمان و انواع مواد غذایی مجاز است.