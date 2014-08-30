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۸ شهریور ۱۳۹۳، ۱۵:۴۲

خاشی:

صادرات خراسان جنوبی 20 درصد افزایش یافت

صادرات خراسان جنوبی 20 درصد افزایش یافت

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی از رشد 20 درصدی ارزش کالاهای صادراتی استان در پنج ماهه ابتدایی امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی خاشی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: از ابتدای سال جاری هزارو 812 فقره اظهار نامه صادراتی به ارزش 64 میلیون و 228 هزارو 439 دلار در استان تشکیل شده است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی با بیان اینکه این تعداد اظهارنامه به وزن 193 تن و 31 کیلوگرم تشکیل شده است، افزود: کالاهای صادراتی استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد اظهارنامه 18 درصد، از نظر ارزش 20 درصد افزایش و از نظر وزن شش درصد افزایش داشته است.

وی به عمده اقلام صادراتی به کشور افغانستان اشاره کرد و افزود: روغن، مکمل سوخت، سرامیک، سیمان، مصنوعات پلاستیکی، شکلات، ویفر، مرباجات،کنسرو نخود و برخی از اقلام خوراکی مجاز از جمله اقلام صادراتی از خراسان جنوبی به خارج از کشور بوده است.

وی بیان کرد: عمده این اقلام به کشورهای افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، آلمان و گرجستان صادر شده است.

خاشی به صادرات کالاهای اظهارشده در سایر گمرکات کشور و خروجی از گمرک و بازارچه های استان اشاره کرد و بیان داشت: طی این مدت چهار هزار و 511 فقره اظهارنامه به ارزش 149 میلیون و 716 هزار و 902 دلار از گمرکات و بازارچه های استان صادر شده است.

وی با بیان اینکه وزن کالای صادراتی از این محل 299 هزار و 710 تن بوده است، تصریح کرد: صادرات این ماده به لحاظ ارزش 20 درصد و وزن 9درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است.

به گفته وی عمده کالاهای صادراتی ماده 116 نیز شامل تجهیزات صنعتی، انواع محصولات پروپیلینی ، پی وی سی ، کاشی و سرامیک، موکت، سیمان و انواع مواد غذایی مجاز است.

کد مطلب 2360565

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