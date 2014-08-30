هیگل به گرجستان و ترکیه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "چاک هیگل" هفته آینده برای شرکت در نشست وزیران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) راهی انگلیس می شود. بر این اساس وی پس از پایان این نشست به شرق اروپا عزیمت خواهد کرد.

"جان کربی" سخنگوی وزارت دفاع آمریکا با اعلام این مطلب گفت هیگل پس از پایان این نشست، طی سفری شش روزه به ترکیه و گرجستان می رود. نشست وزیران کشورهای عضو ناتو با هدف بررسی آخرین تحولات مربوط به اعضای این پیمان از جمله بحران اوکراین، سوریه و عراق تشکیل می شود.

در این نشست همچنین راه های تقویت همکاری ها بین اعضای ناتو برای مقابله با بحران های احتمالی در آینده بررسی خواهد شد. گفتنی است اختلافات بین غرب و روسیه در بحران اوکراین واکنش های مقامات ناتو را نیز به دنبال داشته است.