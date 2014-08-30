دو ایستگاه انتقال برق استان بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مشفقیان ظهر شنبه در آئین افتتاح چهار پروژه برق‌رسانی در شهرستان دیلم اظهار داشت: تلاش های بسیار خوبی به منظور توسعه برق‌رسانی به نقاط مختلف کشور صورت گرفته است و در استان بوشهر نیز طرح‌های بسیار مهمی اجرا شده است.

وی امسال را در زمینه توسعه تاسیسات برقی کم‌نظیر توصیف کرد و ادامه داد: دو ایستگاه انتقال برق در استان بوشهر امسال به بهره‌برداری رسیده است که شامل ایستگاه انتقال 66 به 230 کیلوولت دیلم و ایستگاه انتقال 400 کیلوولت خورموج است.

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر افزود: ایستگاه انتقال 66 به 230 کیلوولت دیلم به ارزش 21 میلیارد و 300 میلیون تومان پروژه اجرا شده است که منطقه گناوه تا دیلم تا مرز استان خوزستان را تحت پوشش قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: ایستگاه انتقال 66 به 230 کیلوولت دیلم تمام ایستگاه‌های 66 کیلوولتی که اکنون در مدار هستند را تحت پوشش قرار داده و آنها را تغذیه می‌کند و شاهد ثبات و پایداری بیشتری در این خطوط خواهیم بود.

مشفقیان با اشاره به اینکه اغلب نقاط کشور هم اکنون از برق مطمئن و پایدار بهره‌مند هستند، تصریح کرد: تلاش های بسیار خوبی برای توسعه برق مناسب به همه نقاط کشور صورت گرفته است و طرح‌های مهمی در این زمینه اجرا می‌شود.

لازم به کر است که چهار پروژه برق‌رسانی شامل ایستگاه 230 کیلوولت دیلم، خط 66 کیلوولت خروجی ایستگاه دیلم، خط 230 کیلوولت دیلم ـ سیامکان و ارتباط فیبرنوری ایستگاه‌های دیلم ـ سیامکان افتتاح شد.

