بیش از 1800 زائر گلستانی به حج تمتع اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا درگاهی در نشست مدیریت حج وزیارت استان که عصر شنبه برگزار شد، ضمن اشاره به وظایف این سازمان در بخش های حج تمتع ،عمره مفرده ،عتبات عالیات عراق و سوریه گفت: امسال بالغ بر1905 زائرو عوامل خدمات رسانی در 14 کاروان به حج تمتع اعزام می شوند.

وی افزود: امسال میزان ظرفیت زائران ایرانی و کشورهای اسلامی 20 درصد افزایش یافت بطوری که پروازها مستقیما زائران را به مدینه ی منوره منتقل می کنند.

این مسئول درباره زمان اعزام زائران گفت: زمان پرواز زائران گلستانی از 22 شهریوراز فرودگاه گرگان به مقصد مدینه منوره آغاز می شود که طول پرواز سه روز است و بعد از آن حجاج در 6 پروازاِرواس 300 نفره به عربستان منتقل می شوند.

وی افزود: با توجه به پیگیری هایی که انجام شد ، یک کاروان 115 نفره دیگر به این 14 کاروان اضافه شده که در 19 شهریوراز فرودگاه ساری عازم خانه ی خدا خواهند شد. لازم به ذکر است اولین پرواز بازگشت زائران ، در تاریخ 20 مهر است.

درگاهی با بیان اینکه 65 نفر برای خدمات رسانی در کاروان ها حضور دارند ، بیان کرد: با توجه اینکه این تعداد از طریق سازمان حج وزیارت آموزش خدمات رسانی دیدند، انشالله بتوانند خدمات خوبی به زائران از ابتدا تا انتهای سفر داشته باشند.

وی درباره ی آموزش زائرین افزود :سازمان حج وزیارت به مدت 10 تا12 روز آموزش برای زائرین در نظر گرفت که در حال حاضر در حال اجرا است. زائرین با این آموزش در زمینه ی اعمال و مناسک حج اطلاعات لازم را بدست می آورند.

به گفته ی مدیریت حج وزیارت استان ، امسال زائران مرد از استان 937 نفر و زائران زن 898 نفرهستند که جوان ترین زائر 22 سال سن دارد و مسن ترین زائرکشور از گلستان ، خانمی 111ساله است.

وی درباره هزینه ی سفر حج گفت: حداقل هزینه سفر به حج 9ومیلون و 700هزار تومان و حداکثر آن 10 میلیون و 600هزارتومان است.

درگاهی درباره ویژگی های خاص حج امسال تصریح کرد: برنامه ریزی وامضای قرارداد ها در حج تمتع سال گذشته منعقد شده و کاروان ها بدلیل اینکه یک سال زودتر قرارداد بستند ، هزینه ی سفر به دومیلیون و 800هزار تومان نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرد.

وی با بیان اینکه در گذشته پرداخت هزینه سفر در زمان ثبت نام بوده ، افزود: از دیگر ویژگی های حج امسال دریافت هزینه ی سفر در دو قسط بوده که موجب شد افراد با استقبال بیشتری شرکت کنند.همچنین امسال طبق همکاری بانک ملی وسازمان حج و زیارت ، از هزینه ی سفر زائرین ، یک میلیون و صدهزار تومان کسر شد و به زائرین پس داده شد.

وی ادامه داد: در سال گذشته 14 پزشک زن در سفر به حج خدمت رسانی می کردند اما امسال با طرح انطباق پزشکان در حج 60 پزشک زن برای خدمت رسانی به زائران در سفر حضور دارند. لازم به ذکر است هفت درمانگاه ثابت ومتغیرمخصوص بانوان در مکه وجود دارد که یکی از ویژگی های خاص سفر حج امسال است.

مدیریت حج وزیارت استان درباره ی کیفیت هتل های اقامتی زائران گفت: امسال 35 هتل که در سال گذشته خدمات باکیفیتی به زائرین نمی دادند از چرخه اقتصاد حذف شدند که همین امر موجب ارتقای سطح کیفی سفر حج است.

درگاهی درباره حج جانبازان بیان کرد: با توجه به وضعیت جسمی جانبازان امسال با افزایش امکانات ، فضای بیشتر و نصب تهویه بدنبال آسانتر کردن سفر جانبازان بودیم.

مدیریت سازمان حج وزیارت ضمن توجه به اینکه زمان حج عمره به اتمام رسیده ، درباره حج عمره سال گذشته یادآور شد: پرواز حج تمتع ازتیر ماه92 آغاز که آخرین پرواز حج عمره 4 تیر ماه سال جاری بود اما در کل باید گفت که در حج عمره 20هزار زائر گلستانی در قالب 151 کاروان که 55 در صد آن خانم و 45 درصد مرد بوده در حج عمره شرکت داشتند.

درگاهی افزود: 79 گروه از کاروان های حج عمره به مدینه ی منوره و 72 گروه به جده اعزام شدند که علت این امر تفاوت در پرداخت هزینه ی سفر است.

وی ادامه داد: از سال گذشته به همت ریس سازمان حج وزیارت کشور سهمیه سفر به حج عمره نسبت به سال های گذشته دوبرابر افزایش یافت که در سال آینده نیز افزایش اعزام به حج عمره در استان نیز پیگیری می شود.

به گفته درگاهی ثبت نام حج عمره به صورت پلکانی بوده و دیگر چون سال های گذشته طبق طرح اولویت نبوده است. طبق نظرسنجی هایی که از زائرین بابت این طرح گرفته شده 95 درصد از مسافران از اسکان ، تغذیه و حمل ونقل رضایت کامل داشتند.

وی درباره حج عمره سال آینده گفت: برای حج عمره سال آینده اولویت های 1تا 350 پیش بینی شده که در مرحله ی اول طبق برنامه ی پلکانی فراخوان صورت می گیرد.

درگاهی افزود: با توجه به اهمیت آموزش در حج عمره ، آموزشاتی در سازمان حج وزیارت گذاشته شد که علاوه بر آن سه جلسه آموزش به صورت متمرکز در شهرستان ها نیز برگزارشد.

مدیریت حج وزیارت استان درباره ی بخش عتبات عالیات گفت: در سال گذشته حدود 20هزار نفر زائر عتبات داشتیم که به صورت زمینی وهوایی اعزام شدند.

وی افزود: توصیه ما به کسانی که متقاضی سفر به عتبات عالیات هستند این است که با مراجعه به دفاتر خدماتی وزیارتی یا سایت حج وزیارت برای ثبت نام اقدام کنند و از مراجعه به افراد غیر مجاز خود داری کنند.

وی ادامه داد: از 8 تا 1شهریورپیش ثبت نام عتبات عالیات در سازمان حج وزیارت آغاز شده برای کسانیکه خواستار اعزام شدن.از4 مهر ماه تا دهم آذرماه هستند. درصورتی که تعداد ثبت نام عتبات عالیات زیاد باشد، با قرعه کشی نفرات مشخص می شوند. لازم به ذکر است برای پیش ثبت نام هزینه ای دریافت نمی شود اما هزینه ی این سفر درسال گذشته از مبلغ یک میلیون وصد تا یک میلیون ودویست وپنجاه بوده است.