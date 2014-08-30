بخش نصرت آباد در سیستان و بلوچستان در ردیف معادن مستعد قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی ظهر یکشنبه در بازدید از معدن مس چهل کوره نصرت آباد از توابع شهرستان زاهدان ابراز داشت: 12 درصد از پروانه های اکتشاف معادن در سیستان و بلوچستان مربوط به حوزه نصرت آباد است که این موضوع خود بر اهمیت و عامل قرار گرفتن این بخش برای کمک به اقتصاد منطقه می افزاید.

وی با اشاره بر اینکه توسعه اکتشافات معدنی زمینه ساز رونق اقتصادی سیستان و بلوچستان است ادامه داد: توسعه فعالیت های اکتشافی در بخش معدن زمینه ساز رونق اقتصادی استان خواهد شد.

استاندار با اشاره بر اینکه توسعه اکتشاف و برنامه ریزی برای گسترش فعالیت های معدنی در سطح استان در دستور کار دولت قرار دارد بیان داشت: حوزه نصرت آباد در موضوع معادن مستعد است.

وی اظهار داشت: در رابطه با فرآوری مواد معدنی در استان کارخانه فرآوری معدن مس چهل کوره با 50 درصد پیشرفت فیزیکی در منطقه گراغه (نصرت آباد ) در حال احداث است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان نیز در این بازدید با بیان اینکه میزان ذخایر معدنی کشف شده در حوزه نصرت آباد معادل 40 میلیون تن است بیان کرد: 20 درصد از کل پروانه های بهره برداری معادن استان مربوط به این حوزه می شود.

نادر میرشکار افزود: 116 فقره پروانه بهره برداری و 460 پروانه اکتشاف معدن در نقاط مستعد سیستان و بلوچستان صادر شده که سهم حوزه نصرت آباد از این پروانه ها 67 فقره است.

وی ادامه داد: معدن مس چهل کوره به عنوان یکی از بزرگ ترین طرحهای معدنی سیستان و بلوچستان بیش از هزار میلیارد ریال و هشت میلیون یورو برای آن سرمایه گذاری شده است و تاکنون برای 400 نفر شغل ایجاد کرده است.

وی گفت: میزان ذخیره قابل برداشت این معدن سه میلیون تن با عیار 1.39 درصد ، ذخیره زمین شناسی آن 86 میلیون تن با عیار 1.03 درصد و ذخیره معدن بر اساس گواهی کشف 15 میلیون تن است.