گشتهاي عفاف و حجاب در تبریز تقویت می شوند/ امر به معروف و نهی از منکر بر همه واجب است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهنگ نوروزي بعداز ظهر شنبه در جلسه آموزشی و توجیهی عوامل گشت هاي عفاف و حجاب در تبریز با تاکید بر ضرورت احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر گفت: امر به معروف و نهی از منکر بر همه واجب است و باید در همین راستا اقدامات خوب و سازنده ای از طرف پلیس انجام شود.

وی با بیان اینکه در راستاي تدابير سلسله مراتب فرماندهي با تعامل و همکاري فرماندهي انتظامي کلانشهر تبريز و پليس امنيت اخلاقي گشتهاي عفاف و حجاب در تبريز تقويت می شوند، ابراز داشت: امر به معروف و نهي از منکر يکي از فريضه‌هاي واجب الهي بوده ولی حفظ حرمت و احترام و قداست انساني از آن واجب ‌تر است.

نوروزی با تاکید بر اینکه با تقويت گشت‌هاي عفاف و حجاب شاهد جامعه ديني و اسلامي خواهیم بود، افزود: همواره بايد با مردم با عطوفت و مهرباني برخورد شود و بايد به آنان احترام گذاشت.

وی با بیان اینکه در گشت های عفاف و حجاب برخورد صحيح و منطقي کارسازتر است، افزود: مبادا حرمت انساني خدشه‌دار شود.

نوروزی با اشاره به اینکه امروز جنگ جنگ رسانه ‌اي است، گفت: دشمنان دنبال فرصت هستند که نظام جمهوري اسلامي را زير سئوال ببرند پس در نتيجه عوامل گشت حجاب و عفاف باید از هر گونه تشنج و تنش در برخورد با مردم پرهيز کرده و فضا را براي بهره‌ برداري سياسي دشمن آماده نسازند.