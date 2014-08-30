استاندار گلستان با جدیت بیشتری پیگیر پتروشیمی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، "رحمت اله نوروزی" عصر شنبه در گفتگو با رسانه های استان، افزود: با توجه به اهمیت این پروژه در رونق اقتصادی و اشتغالزایی انتظار داشتیم که مسئولان ارشد استان پتروشیمی را در اولویت کار خود قرار دهند و برای رفع مشکلات آن تلاش بیشتری کنند.

به گفته وی, مردم استان و ده ها هزار سهامدار پتروشیمی از ما نمایندگان و مسئولین اجرایی استان توقع دارند که برای رفع مشکلات پتروشیمی و پرداخت وام ارزی این پروژه جدی تر وارد صحنه شوند.

وی با اشاره به تذکر هفته گذشته خود به وزیر نفت گفت: در بحث پتروشیمی ها بارها به وزیر نفت نسبت به رفع مشکلات پتروشیمی گلستان تذکر دادیم، مردم نسبت به این پروژه چشم امید دارند و برای آن سرمایه گذاری کردند چرا این پروژه به نتیجه نمی رسد.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید مردم انتظار داشتند که مشکلات مهمترین پروژه صنعتی استان حل شود ولی اکنون شاهد انفعال مسئولان در این زمینه هستیم.

نوروزی خاطرنشان کرد: پتروشیمی گلستان تنها پروژه ملی اولویت دار استان است که از سوی وزارت صنعت, معدن و تجارت اعلام شده و ما انتظار داریم که در روند تامین تسهیلات ارزی و ریالی آن تسریع شود.