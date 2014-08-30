تجاری سازی محصولات پارک علم و فناوری نیازمند یک میلیارد تومان اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دوستی عصر شنبه در حاشیه بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از نمایشگاه بزرگ فناوری خراسان جنوبی با اشاره به راه اندازی این پارک در سال 90 اظهار کرد: در حال حاضر پارک علم و فناوری خراسان جنوبی به جایی رسیده است که می تواند با سایر پارک های کشور رقابت کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر عزم ملی و مدیریت جهادی مهم است، افزود: شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد خراسان جنوبی تمام اهداف خود را برای پیشبرد اهداف انقلاب به کار گرفته اند بنابراین نیازمند کمک و همیاری مسئولان هستیم.

وی ادامه داد: امروز پارک علم و فناوری خراسان جنوبی توانسته شرکت های نسبتا خوبی را متناسب با وضعیت استان پرورش و به مرحله سود دهی برساند.

تجاری سازی محصولات دانش بنیان نیازمند کمک مسئولان است

رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی با بیان اینکه برای تجاری سازی و سود دهی شرکت های دانش بنیان هنوز فاصله زیادی داریم، گفت: برای این امرمهم نیازمند کمک مسئولان هستیم چراکه شرکت های دانش بنیان برای تجاری سازی محصولات خود بدون کمک و حمایت مسئولان نخواهند توانست به جایی برسند.

دوستی تصریح کرد: مکانی در محل پارک علم و فناوری خراسان جنوبی برای صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم شده است امیدواریم هرچه سریعتر این صندوق راه اندازی و از مزایای آن بهره مند شویم.

وی در ادامه خواستار اختصاص مبلغ یک میلیارد تومان برای تجاری سازی محصولات پارک علم و فناوی خراسان جنوبی از سوی معاون علمی و فناوری رئس جمهور شد.

رئیس پارک علم و فناوری با اشاره به جایگاه ویژه پارک علم و فناوری خراسان جنوبی تصریح کرد: امیدواریم وضعیت پارک را از وضعیت فعلی ارتقا دهیم.

دوستی در پایان خواستار راه اندازی و تجهیز پارک علم فناوری خراسان جنوبی به آزمایشگاه برای توسعه و پیشرفت بیشتر شرکتهای دانش بنیان و مراکز رشد استان شد.

در این مراسم سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهو به همراه سایر مسئولان کشوری و استانی از غرفه ها و مراکز رشد فناوری حاضر در نمایشگاه فناوری خراسان جنوبی بازدید کرد.