به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حسین ابارشی در مصاحبه مطبوعاتی که ظهر شنبه در آستانه دهم شهریور سالروز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ع) برگزار شد، اظهار کرد: سالروز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) که مصادف شده است با دهه کرامت برنامههای خوبی را پدافند هوایی با همکاری بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس برگزار میکند.
برنامههای پدافند هوایی خاتم الانبیا در دهه کرامت و در سالروز تآسیس این قرارگاه
وی گفت: غبار روبی مزار شهدا در دو مرحله، دیدار با خانواده شهدا و جانبازان، حضور پرشور در نماز جمعه و دیدار با امام جمعه قم، ملاقات با استاندار و حضور در حرم مطهر حضرت معصومه(س) و تجدید پیمان با این بانوی بزرگوار از برنامههای آتی است.
فرمانده پایگاه پدافند هوایی حضرت معصومه(س) با بیان اینکه کشف، شناسایی، درگیری و انهدام از وظایف ما است، افزود: این قرارگاه در دل ارتش است و از ظرفیتهای موجود به خوبی استفاده کرده و امنیت در آسمان کشور را برقرار کرده است.
اجازه عبور هیچ ریز پرندهای را در آسمان کشور نمیدهیم
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از سامانهها در کشف و شناسایی بومی سازی صورت گرفته است و دیگر نیاز به علم و تکنولوژی غرب و شرق نداریم، گفت: آسمان تمام کشور را مورد پایش و واپایش قرار داده و اجازه عبور هیچ ریز پرندهای را در آسمان نخواهیم داد.
ابارشی با بیان اینکه سازمان بین المللی هوانوردی ایکائو فضای آسمان جمهوری اسلامی ایران را امنترین فضا در منطقه خاورمیانه دانست است، افزود: روزانه 400 پرواز در دالانهای کشور انجام میشود که پروازهای خارجی پیشنهاد کردند تا این تعداد به 600 پرواز افزایش یابد و این ایجاد یک بزرگراه امن در آسمان کشور است.
امنترین سازهها در سایت هستهای شهید علیمحمدی به کار رفته است
وی در خصوص سایت هستهای شهید علیمحمدی نیز اظهار کرد: استفاده از سازههای امن در این سایت از شاهکارهای ملی است و در حوزه سازههای امن و پدافند غیر عامل تمام جوانب و زوایا مورد بررسی قرار گرفته و این سازه به قدری امن است که دشمن در طرح ریزیهای عملیاتی تاکنون ناموق بوده است.
ارزیابی 50 دقیقهای پهباد رژیم صهیونیستی
فرمانده پایگاه پدافند هوایی ارتش در خصوص پهباد منهدم شده اسرائیلی، گفت: این پهباد را حدود 50 دقیقه مورد ارزیابی قرار دادیم و آنگاه در یک محل امن آن را مورد اصابت قرار دادیم.
وی از وجود رادارهایی خبر داد که تمام ریز پرندهها را در نه تنها در آسمان قم بلکه در آسمان کشور مورد شناسایی قرار میدهد و تصریح کرد: امنیتی که اکنون وجود دارد نتیجه جاننثاری شهدای گرانقدری است که تقدیم انقلاب شد و از 800 شهید موجود 200 شهید مربوط به پدافند استان تهران و قم است.
ابارشی، حفاظت اطلاعات و گفتار را یک امر مهم دانست و ابراز کرد: شکست و ناکامی رژیم صهیونیست در برابر حماس به دلیل حفاظت شدیدی است که آنها اعمال کردهاند.
وی تصریح کرد: ما به صورت شبانه روز در حال رصد هستیم و حتی از اشیاء نورانی که در ارتفاع بالا گاهی دیده میشود اطلاع داریم و آنها را مورد رصد قرار داده و با آنها درگیر میشویم.
این مقام مسؤل آجا در قم با بیان اینکه در استان یک لحظه سکون نداریم و در فعالیت هستیم، افزود: پدافند هوایی در خط مقدم قرار دارد و ما در محدودهای هستیم که به گفته مقام معظم رهبری آتش به اختیار هستیم.
وی به 4 اصل ایمان، اعتقاد و توکل به خدا و انبیاء، وحدت، تحرک پذیری و خسته نشدن از کار و داشتن روحیه بالا اشاره کرد و گفت: این 4 اصل را سرلوحه کارمان قرار میدهیم.
ابارشی با بیان اینکه مسؤلان کشور باید وجود پدافند و حراست از آسمان ولایت را درک کنند همان طور گه مقام معظم رهبری اولویت اول کشور را پدافند دانستهاند، افزود: در پدافند هوایی کل کشور به 9 منطقه تبدیل میشود که قم زیر مجموعه استان تهران است.
وی افزایش 10 برابری دیدبانها در دهلیزها و نقاط کور، افزایش 15 برابری استقرار رادارها، افزایش ایستگاههای شنود الکترونیکی و کامنت و افزایش مقرهای توپخانهای و موشکی بیش از آنچه دشمن فکر کند را از برخی اقدامات در طول 4 سال نام برد.
فرمانده پایگاه پدافند هوایی حضرت معصومه(س) با اشاره به اینکه حفاظت از سایت شهید علی محمدی تنها وظیفه ما نیست بلکه در یک سیستم یک پارچه امنیت آسمان کل کشور را بر عهده داریم، توضیح داد: کل فضای آسمان استان و استانهای همجوار را پوشش میدهیم.
روی آوردن دشمن به تاکتیک شکارچیان آمریکایی
وی در پایان تصریح کرد: دشمن امروز سعی کرده است به تاکتیکهای قدیمی روی آورد و مقابله با آن از هشت سال دفاع مقدس سختتر است چرا که به تاکتیک شکارچیان آمریکایی روی آورده و با ایجاد هیجان قدرت طرف مقابل را سرکوب میکنند.
ابارشی تأکید کرد: دشمن با ایجاد التهاب، هیجان و شور در جوانان با هر ترفندی چون فضای مجازی، مواد مخدر سعی میکند تا قدرت تفکر را از ما بگیرد و نگذارد رسالتی را که بر عهده داریم به خوبی انجام دهیم و باید به فرمایش مقام معظم رهبری تفکر اعتقادیمان را تقویت کرده و دشمن را در رسیدن به مقاصدش ناکام کنیم.
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