به گزارش خبرنگار مهر، نخستین خانه فرهنگ، ادب و هنر کشور ظهر روز شنبه طی مراسمی و با حضور مدیرکل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز، و سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج در ساختمان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج آغاز به کار کرد.

8 انجمن فرهنگی هنری از جمله انجمن های عکاسان، تصویر برداران، سینماگران، هنرهای تجسمی و شعر و ادب استان البرز در این خانه فرهنگ مستقر شدند و به زودی تعداد انجمن های این خانه به 16 انجمن خواهد رسید.



در ابتدای نخستین مراسم را اندازی خانه فرهنگ و ادب و هنر کشور، سید موسی حسینی کاشانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با بیان این مطلب اظهار داشت: ساخت یک سینما یا یک مرکز فرهنگی از ساخت یک مسجد کمتر نیست و این حرکت در جهت برنامه های فرهنگی هنری عشق می خواهد.

اجرای برنامه های فرهنگی و هنری مطابق سلیقه مخاطبان وظیفه حوزه فرهنگ و ارشاد است

حسینی کاشانی در ادامه یادآور شد: با توجه به جمعیت بیش از سه میلیونی استان البرز باید با همپوشانی لازم برنامه های فرهنگی هنری این علاقه را در میان همه مخاطبین به وجود بیاوریم که هر فرد در این جامعه با یکی از برنامه های ما همزادپنداری داشته باشد.



این مسئول تاکید کرد: اجرای برنامه های مختلف فرهنگی هنری مطابق با سلیقه تمامی مخاطبین از جمله وظایف حوزه فرهنگ و ارشاد برای جذب مخاطب است و باید در این حوزه طوری برنامه ریزی شود که اگر فردی استعداد هیچ یک از بخش های فرهنگی هنری را نداشت، بتواند مخاطب خوبی برای این برنامه ها باشد.



مدیرکل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز با اشاره به اینکه باید به فرزندانمان بباورانیم که اگر استعداد هنری ندارند آخر دنیا نیست، گفت: باید فرزندانمان را به سمت فعالیت های هنری سوق دهیم و به آنها بیاموزیم که مخاطبان خوبی برای دریافت فعالیت های فرهنگی باشند.



حسینی کاشانی در ادامه بیان کرد: عدم تصدی گری دولت یازدهم یکی از سیاست های کلان است و یکی از برنامه های اصلی دولت، واگذاری امور به انجمن ها و تشکل ها با نظارت دولت است.

یکی از کمبودهای زیرساختی در کشور نبود محل استقرار ثابتی برای انجمن های فرهنگی و هنری است

این مسئول در پایان افزود: به همین منظور برای استقلال و روی پا ایستادن انجمن ها، دست آنها را می گیریم و برای حمایت کافی از این انجمن ها نیازمند حضور و حمایت خیرین فرهنگی هستیم.

در ادامه این مراسم سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج با بیان این مطلب اذعان داشت: کار حوزه فرهنگ و هنر با اعتبارات دولتی پیش نرفته، نمی رود و نخواهد رفت و "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" نسخه درمان گری برای ناچاری های گذشته، امروز و فردا در حوزه فرهنگ و هنر است.



ˈعلاءالدین سیفی بیان کرد: یکی از کمبودهای زیرساختی در کشور و استان ما، نبود محل استقرار ثابتی برای انجمن های فرهنگی و هنری بوده که یک ضایعه در جبهه فرهنگی و هنری کشور ما است چرا که زیر مجموعه بعضی از انجمن های فرهنگی هنری بیشتر از کارکنان یک سازمان است.

سیفی یادآور شد: ضرورت راه اندازی چنین خانه ای نیاز استان بود که این کار به دست دولت و با اعتبارات دولتی میسر نبود که چاره این درد نیز به دست خیرین گشوده شد و این خانه با حمایت مالی شرکت بین المللی رهساز گستر و حمایت های معنوی موسسه فرهنگی تکلو راه اندازی شده است.