  1. حوزه و دانشگاه
۹ شهریور ۱۳۹۳، ۸:۵۸

در گفتگو با مهر اعلام شد:

تکذیب اخراج نماینده استیضاح کننده وزیر علوم از دانشگاه/ یک ریال از بودجه دولت خرج نکرده‌ام

تکذیب اخراج نماینده استیضاح کننده وزیر علوم از دانشگاه/ یک ریال از بودجه دولت خرج نکرده‌ام

عضوکمیسیون آموزش‌ مجلس شورای اسلامی و نماینده استیضاح کننده وزیرعلوم اخراج از دانشگاه گیلان را به دلیل استفاده از بورسیه غیرقانونی تکذیب کرد.

جبار کوچکی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص بورسیه شدن و تحصیل در دانشگاه گیلان بدون رعایت قانون گفت: وقتی من ثبت نام نکرده ام و حتی یک ساعت کلاس درس نگذرانده ام چگونه من را اخراج کرده اند.

وی با بیان اینکه یک ریال از بودجه دولت خرج نکرده ام، ادامه داد: من اصلا در این مورد اقدامی نکردم. آن زمان موضوع ثبت نام در دانشگاه‌های خارج از کشور مطرح شد و اعلام شد می‌توانید آن را به تحصیل در داخل کشور تبدیل کنید و قرار بود تبدیل کنند. اما ما دیگر پیگیر این موضوع نشدیم. یعنی من حتی ثبت نام هم نکردم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: حق شکایت از کسانی که این مساله کذب را مطرح کرده اند محفوظ است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از استیضاح وزیرعلوم برخی از سایت های خبری عنوان کردند که جبارکوچکی نژاد از اعضای کمیسیون آموزش مجلس که یکی از استیضاح‌کنندگان وزیر علوم هم بود، به همراه تعداد دیگری به دلیل عدم رعایت قانون و استفاده از بورسیه غیر روال از دانشگاه گیلان اخراج شده اند.

کد مطلب 2360644

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