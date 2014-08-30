به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن هفته دولت، سه طرح عمرانی شامل کارخانه آسفالت، دوبانده کردن خیابان جهادگر شهید باباعلی دهقانو بهسازی خیابان 15 خرداد مراغه در این شهر به بهره برداری رسید.

فرماندار مراغه در آیین بهره برداری از این طرح های عمرانی گفت: کارخانه جدید آسفالت این شهر با ظرفیت تولید 120 تن آسفالت درهر ساعت احداث شده و درکنار آن 20 هزارمتر مربع جنگل کاری و سه هزار متر مربع فضای سبز ایجاد شده و تمامی تجهیزات آن بر اساس استاندارهای اعمالی از سوی حفاظت از محیط زیست، صنعتف معدن و تجارت و جهاد کشاورزی رعایت شده است.

ظفر محمدی ادامه داد: این کارخانه دارای استخر ذخیره قیر به میزان یک هزار و 500 تن است.

وی افزود: در طرح دو بانده کردن خیابان جهادگر حدود دوهزار و 500 متر جدول گذاری، یکهزار متر مکعب خاکبرداری، شش هزار متر مربع آسفالت ریزی، 500 متر مربع انتقال کابل فشارقوی برق و یکهزار و 500 متر مربع فضای سبز اجرا شده است.

محمدی ادامه داد: برای بهسازی خیابان 15 خرداد نیز یکهزار و 600 متر جدول گذاری، سه هزار و 500 متر پیاده رو سازی، 800 متر مکعب خاکبرداری، سه هزار متر مریع آسفالت سازی و 400 متر مربع نیز فضای سبز انجام شده است.

فرماندار مراغه با اشاره به طرح های مدیریت شهری مراغه گفت: حدود 58 درصد از بودجه این مدیریت طی سال جاری صرف طرح های عمرانی می شود.

وی ادامه داد: همه مسئولان باید دراجرای طرح ها با هم وحدت داشته باشند و نظام مقدس جمهوری اسلامی با رویکرد خدمت محوری پا به عرصه گذاشته است.

تولید 120 تن آسفالت در هر ساعت در کارخانه جدید مراغه

شهردار مراغه نیز دراین آیین گفت: این کارخانه هم اکنون با ظرفیت تولید 120 تن آسفالت در هر ساعت کار خود را آغاز کرده و در صورت نیاز می توانیم این ظرفیت را به 150 تن در هر ساعت افزایش دهیم.

نادرابراهیمی افزود: با افتتاح این کارخانه بسیاری از مشکلاتمان در حوزه تولید اسفالت رفع شده و همچنین در راستای کاهش آلودگی های زیست محیطی در شهر گام بزرگی برداشتیم.

وی ادامه داد: کارخانه اولیه آسفالت این شهر در سال 60 احداث شده بود و علاوه بر آلایندگی میزان تولید آن جوابگوی نیازهای شهرداری نبود و به همین دلیل به احداث کارخانه ای جدید در خارج از شهر پرداختیم.

ابراهیمی افزود: کارخانه جدید آسفالت شهرداری مراغه در زمینی به مساحت 50 هزار متر مربع احداث شده که در نظر داریم تعدادی از کارخانه های تولید قطعات بتنی این شهرداری شامل کفپوش، جدول و پل های بتنی را به محل این کارخانه انتقال دهیم.

وی با اشاره به همکاری شهرداری مراغه در احداث مسجدی در روستای زلزله زده ورزقان گفت: احداث مسجد الله قلی خان در منطقه زلزله زده ورزقان که به این مدیریت محول شده نیز روز دوشنبه با حضور مسئولان استانی و شهرستان در ورزقان به بهره برداری می رسد.