به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهری پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه 99 درصد آب استان کرمان از طریق چاه ها تامین می شود، گفت: این در حالی است که 70 تا 80 درصد آب مورد نیاز کلان شهرها از طریق آبهای سطحی تامین می شود و این آمار هشداری برای استان کرمان به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه دو میلیون نفر در استان کرمان از خدمات آب و فاضلاب بهره می برند، گفت: تعداد مشترکین در کرمان 547 هزار مورد بوده که در 655 هزار واحد مسکونی تحت پوشش قرار گرفته اند.

طاهری طول خط انتقال آب شهری را هزار و 800 کیلومتر عنوان کرد و ادامه داد: 69 شهر و 130 روستا نیز زیر پوشش این شبکه هستند.

مدیرعامل آب و فاضلاب کرمان گفت: تامین آب در استان کرمان از طریق 345 حلقه چاه، هشت رشته قنات و دو سرچشمه تامین می شود.

وی با اشاره به گستردگی و پراکندگی استان کرمان اذعان داشت: این امر سبب شده که نرخ خدمات شبکه نقل و انتقال آب استان کرمان 1.8 برابر میانگین کشوری باشد.

توسعه 92 کیلومتری شبکه آبرسانی استان کرمان

این مسئول از توسعه 92 کیلومتری شبکه آبرسانی استان کرمان برای مشترکان جدید، تجهیز 14 حلقه چاه، حفر 19 حلقه چاه جدید طی یک سال اخیر خبر داد و افزود: در این مدت 88 کیلومتر شبکه فرسوده بازسازی و 18 هزار متر مکعب مخزن ذخیره آب احداث شده است.

طاهری از عملیاتی شدن 467 کیلومتر شبکه فاضلاب در سه شهر کرمان، ماهان و کهنوج خبر داد و ابراز داشت: همچنین توسعه 31 کیلومتری شبکه فاضلاب و نصب دو هزار و 486 فقره انشعاب فاضلاب از دیگر اقدامات صورت گرفته طی یک سال گذشته در استان کرمان است.

وی از مرتفع شدن مشکل بافت قدیم شهر کرمان با جمع آوری فاضلاب مسجد جامع خبر داد و افزود: فاضلاب بازار مظفری انجام شده است.

افتتاح هفت طرح در هفته دولت

این مسئول یادآور شد: باید برای تامین اعتبار لازم در برای تکمیل فاضلاب کرمان از بخش خصوصی یاری گرفت تا بتوانیم این طرح را ظرف شش سال آینده به اتمام برسانیم.

وی شبکه آبرسانی توزیع در شهر کرمان را 880 کیلومتر عنوان کرد و بیان داشت: لوله های پلیکا در کرمان به طور کامل تعویض شده اند.

وی از تعویض بخش عمده ای از لوله های آزبست در کرمان خبر داد و گفت: عبور آب از این لوله ها هیچ گونه مشکلی رابرای آب به وجود نمی آورد.

این مسئول هدر رفت آب در کرمان 24.6 درصد دانست و یادآور شد: 10 درصد هررفت آب فیزیکی و 10 درصد نیز مربوط به مواردی از قیبل انشعاب غیرمجاز، فضای سبز شهری بدون کنتور است.

مدیرکل آب و فاضلاب استان کرمان از افتتاح هفت طرح در هفته دولت خبر داد و گفت: برای این منظور 171 میلیارد و 876 میلیلون ریال اعتبار صرف شده است.