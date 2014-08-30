به گزارش خبرنگار مهر، رحیم رحیمی عصر شنبه در حاشیه افتتاح پروژه های هفته دولت در سنگر در نشستی به مناسبت هفته دولت ضمن گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر به اقدامات صورت گرفته از سوی دولت تدبیر و امید اشاره کرد و افزود: هفته دولت فرصتی برای بیان دستاوردهای دولت در عرصه‌ های مختلف است.

وی اظهارداشت: شهیدان طی هشت سال جنگ تحمیلی با فرمان امام خمینی (ره) راهی جبهه‌ ها برای دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شدند و همه امروز آرامش و امنیت کشور را مدیون از جان‌گذشتگی‌ های آنان هستند.

بخشدار سنگر گفت: با اعلام و اطلاع‌ رسانی کارهای انجام گرفته از سوی دولتمردان به مردم در سطح کشور، استان و بخش موجبات دلگرمی مردم فراهم می‌ شود.

وی ادامه داد: دولت تدبیر و امید طی یک سال گذشته علی‌ رغم تحریم‌ ها و مشکلات فراوان توانسته با اجرایی‌ کردن پروژه‌ های مختلف گام‌ های موثری در راستای توسعه در ابعاد مختلف بردارد و این خود موجب ایجاد آرامش فکری و روانی مردم خواهد شد.

رحیمی ضمن تقدیر از دهیاران، مسئولان شهرستان رشت و بخش سنگر به جهت مساعدت، همدلی و هماهنگی در اجرایی‌شدن پروژه‌های مختلف اذعان داشت:‌ با همکاری و همدلی مسئولان مختلف 27 پروژه‌ با اعتباری افزون بر هشت میلیارد تومان طی هفته دولت در بخش سنگر افتتاح و به بهره‌ برداری رسید.

وی در ادامه اظهار امیدواری کرد: با مساعدت بیشتر مسئولان شهرستان‌ در رشت و بخش سنگر مشکلات آب آشامیدنی، گازرسانی، برق و غیره در روستاهای بخش سنگر پیگیری و رفع شود.