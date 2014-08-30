به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خاماچی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در برخی حوزه ها همچون آسفالت ریزی خیابان ها مشاهده می کنیم که پس از آسفالت ریزی یک خیابان توسط شهرداری، ارگان دیگری با کندن خیابان برای اجرای پروژه های خود سبب اتلاف هزینه های شهرداری می شود.

وی ادامه داد: این امر موجب ایجاد مزاحمت ها و ناراحتی هایی در بین مردم می شود و از سوی دیگر هزینه مضاعفی در پی دارد.

خاماچی با تاکید بر ایجاد هماهنگی بین ارگان های مختلف در حوزه شهری گفت: تمامی ادارات باید کار حفاری خود را با هماهنگی شهرداری انجام بدهند تا شاهد خراب شدن چهره شهر نباشیم.

وی افزود: باید مسئولان ارشد استان و شهر با برگزاری جلسات هم اندیشی برای حل برخی معضلات شهر که چند اداره مختلف در آن دخیل هستند چاره جویی مشترک انحام دهند.

این عضو شورای شهر اظهار داشت: در حال حاضر برخی سازمان ها با سلیقه خود کار می کنند و اتفاق نظری در برخورد با مسائل شهری وجود ندارد.

وی ادامه داد: اما نتیجه این ناهماهنگی ها سبب ایجاد ذهنیتی نامناسب در مورد شهر تبریز در اذهان گردشگران می شود و نباید با این کارها سبب کم شدن تعداد گردشگران شویم.

خاماچی همچنین با اشاره به هفته نکوداشت تبریز گفت: هفته نکوداشت تبریز باید در تقویم فرهنگی تبریز و کشور ثبت شده و همه ساله ادامه داشته باشد، در خارج از کشور کارهای بسیار گسترده ای برای شناساندن شهرهای تاریخی انجام می دهند که ما نیز می توانیم این کارها را برای شناساندن تبریز انجام دهیم.



