لزوم رفع نقاط حادثه خیز جاده های کرمان/ با راننده های متخلف برخورد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالرضا ناظری عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار تلفات جاده های استان کرمان اظهارداشت: جاده، وسیله نقلیه و خطای انسانی سه فاکتور اساسی در بروز تصادفات جاده ای هستند.

وی گفت: یکی از درخواستهای جدی ما رفع نقاط حادثه خیز راههای استان کرمان و اجرای طرحهای در دست اقدام است.

وی ادامه داد: اما در کنار وسایل نقلیه و جاده ها خطای انسانی نیز در بروز تصادفها تاثیر گذار است و برای کنترل ترافیک و جلوگیری از تصادفات نظارت لازم از طریق گشتهای نظارتی و دوربینهای نظارتی انجام می شود.

سرهنگ ناظری از جریمه راننده های خودروهای حادثه ساز در استان کرمان خبر داد و گفت: در همین چارچوب هزار و 532 خودرو با تخلف بالای یک میلیون تومان در کرمان توقیف شده اند.

وی با اشاره به اینکه سیاست پلیس راه برخورد بدون اغماض با راننده های حادثه ساز در جاده هاست، گفت: با این کار سعی در کنترل ترافیک جاده ای داریم.

وی همچنین از توقیف گواهینامه 183 راننده قانون گریز در کرمان اشاره کرد و گفت: تخلفات رانندگی در سابقه گواهینامه ها ثبت می شود و افرادی که نمره منفی داشته باشند با توقیف گواهینامه روبرو می شوند.

وی خواستار همکاری تمامی دستگاههای مربوط در راستای کاهش تصادفات جاده ای شد و گفت: ایمنی راهها و خودروهای سیستم حمل و نقل باید افزایش یابد.