  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ شهریور ۱۳۹۳، ۱۸:۰۸

الزاملی:

داعش مدت زیادی دوام نمی آورد

داعش مدت زیادی دوام نمی آورد

نماینده وابسته به فراکسیون الاحرار در پارلمان عراق با اشاره عملیات موفق نیروهای امنیتی و مردمی عراق برای شکستن محاصره آمرلی در صلاح الدین از مخالفت با حملات هوایی آمریکایی ها در این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، حاکم الزاملی نماینده وابسته به فراکسیون الاحرار گفت: عملیات منظم میان نیروهای امنیتی و گردان های صلح و نیروهای مردمی و نیروهای پیشمرگه در ناحیه آمرلی که از دو ماه قبل در محاصره  است وجود دارد.

وی افزود: داعش مدت زیادی نمی تواند در برابر این تاکتیک فوق العاده و این حجم نیرو مقاومت کند.نیروهای امنیتی و گردانهای صلح با کمک واحدهای مهندسی تخریب در حال شکستن محاصره آمرلی هستند.

الزاملی از مخالفت با پوشش هوایی آمریکا برای شکستن محاصره آمرلی خبر داد و افزود: علت این مخالفت واکنش نشان ندادن آمریکا در طول محاصره آمرلی بوده است.

از سوی دیگر طالب البیاتی مسئول ناحیه سلیمان بیگ از پاکسازی منطقه انجانه و هفت روستا در اطراف آمرلی در استان صلاح الدین پس از کشتن دهها تروریست داعش خبر داد.

کد مطلب 2360691

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها