داعش مدت زیادی دوام نمی آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، حاکم الزاملی نماینده وابسته به فراکسیون الاحرار گفت: عملیات منظم میان نیروهای امنیتی و گردان های صلح و نیروهای مردمی و نیروهای پیشمرگه در ناحیه آمرلی که از دو ماه قبل در محاصره است وجود دارد.

وی افزود: داعش مدت زیادی نمی تواند در برابر این تاکتیک فوق العاده و این حجم نیرو مقاومت کند.نیروهای امنیتی و گردانهای صلح با کمک واحدهای مهندسی تخریب در حال شکستن محاصره آمرلی هستند.

الزاملی از مخالفت با پوشش هوایی آمریکا برای شکستن محاصره آمرلی خبر داد و افزود: علت این مخالفت واکنش نشان ندادن آمریکا در طول محاصره آمرلی بوده است.

از سوی دیگر طالب البیاتی مسئول ناحیه سلیمان بیگ از پاکسازی منطقه انجانه و هفت روستا در اطراف آمرلی در استان صلاح الدین پس از کشتن دهها تروریست داعش خبر داد.