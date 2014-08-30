سینمای اسراييل هم روی ایران دست گذاشت/ فیلم «بابا جون» چیست؟

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از جيتا، فيلم «بابا جون» كه به دو زبان فارسي و عبري ساخته شده زندگي يهوديان ايراني را به تصوير مي كشد كه پس ازانقلاب از ايران راهي اسراييل شدند و در دهكده‌اي كوچك مستقر شدند.

داستان اين فيلم در يك دهكده كوچك روستايي مي گذرد كه در صحراي نگيو واقع شده است. شخصيت‌هاي اين فيلم به زبان فارسي صحبت مي كنند. موتي تك فرزند خانواده اي است كه مالك يك مزرعه بوقلمون هستند. در اين خانواده پدرسالاري مهمترين جايگاه را دارد و موتي قدردان پدرش ييتزاك است. وقتي اين پسر تصميم مي گيرد مزرعه را با تمام شدن تحصيلاتش ترك كند، همه در برابر او موضع گيري مي كنند.

يووال دلشاد كارگردان اين فيلم است و خود او داستان آن را نوشته است. نويد نگهبان بازيگر فيلم «هوملند» بازيگر نقش اصلي اين فيلم است.

يووال دلشاد گفته است بازيگرانش را بر مبناي داستان زندگي خودشان انتخاب كرده تا آينه شخصيت‌هايي باشند كه بايد نقش آنها را ايفا كنند.

اين فيلم كه در مراحل پس از توليد قرار دارد در واقع توليد يك گروه از بازيگراني است كه در خانواده‌هاي ايراني متولد شده اند و با همكاري يكديگر اولين فيلمي فارسي زبان را در اسراييل ساخته‌اند.

«بابا جون» بيانگر تقابل سه نسل از يهوديان ايراني مهاجر است و قرار است سال آينده راهي سينماهاي جهان شود.

ييتزاك برادري به نام داريوش دارد كه به آمريكا رفته و آنجا زندگي مي كند. پدر آنها بابا جون ناميده مي‌شود كه تلاش دارد تا همه سنت هاي خانوادگي ايراني را حفظ كند و آنها را در مورد پسرانش هم به كار ببندد.

نويد نگهبان درباره اين فيلم مي گويد دريچه اي به بخشي از زندگي ايرانيان باز مي كند كه خودشان شايد به آن فكر نمي كنند.

ديويد ديان در نقش داريوش بازي كرده و او نيز يك يهودي ايراني است كه در لس آنجلس ساكن است. فرج الياسي 73 ساله در نقش باباجون ظاهر شده كه ايراني اسراييلي است و مانند شخصيتي كه نقشش را بازي كرده بيشتر زندگي اش را در يك دهكده كوچك در سرزمين هاي اشغالي تحت حكومت رژيم صهيونيستي سپري كرده است.

نگهبان كه در فيلم «هوملند» در نقش ابونظير بازي كرده در كنار ديان با يكديگر در فيلم «سنگسار ثريا ميم» فيلمي كه در سال 2008 ساخته شد تا از سنگسار زني به عنوان سوژه اي عليه مجازات اسلامي استفاده كند، بازي كرده اند.